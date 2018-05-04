نهيان بن مبارك: الإمارات تقدم كل الدعم والرعاية للعمال

تنظم وزارة التسامح اليوم تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح احتفالية كبرى، بمناسبة يوم العمال العالمي، بمشاركة أكثر من 12 ألف عامل في 8 مواقع مختلفة بإمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية والخاصة.

وقال معاليه: إن الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم تدخر جهداً في تقديم كل الدعم والاهتمام والرعاية للعمال والتاريخ يملك مئات بل آلاف الأمثلة على ذلك، ومن هذا المنطلق كان اختيار الشعار «إمارات زايد تجمعنا».

وأضاف معاليه أن مبادرة وزارة التسامح بتنظيم هذه الفعالية تؤكد مدى الحرص على تعزيز مبدأ التراحم والتكافل والتأكيد على القيم الإنسانية السائدة في مجتمع دولة الإمارات، موجهاً معاليه الشكر والتقدير للعمال على جهودهم في تقديم الخدمات وباعتبارهم شركاء أساسيين في عملية الإنتاج والتنمية.

وأكد أن دولة الإمارات باتت أنموذجاً فريداً في الاهتمام بقطاع العمال والتأكيد على حقوقهم كونهم جزءاً من مجتمع التسامح والمحبة، الذي تتميز به الدولة مؤكداً أن التسامح ومنظومة قيمه مظلة يجتمع تحتها الجميع ويتفيأون ظلالها في دولتنا الحبيبة.

وسيشهد المقر الرئيسي للعمال بجزيرة ياس الأنشطة الأساسية للفعالية، إلى جانب أنشطة وفعاليات وبرامج مصاحبة تقدم للعمال في ثمانية مواقع متنوعة في منطقة المصفح وغيرها.

وتشمل الفعاليات مسابقات وأنشطة معرفية متنوعة يشارك بها مجموعة من طلبة المدارس وطلبة جامعة نيويورك أبوظبي بالمشاركة مع العمال المقيمين في المدن العمالية، كما سيتم عرض فقرات وبرنامج تراثي عالمي يمتزج من خلاله الفولكلور الإماراتي مع الفولكلور الآسيوي والعربي.

ويحفل البرنامج بالعديد من فقرات المسابقات المنوعة، التي تزخر بمعاني التسامح والتعدد والتنوع مصحوبة بتقديم الجوائز القيمة، بهدف تشجيع المشاركين على تنمية معلوماتهم وتقديرهم للتسامح الذي تتميز به الدولة بكل أطياف مجتمعها، كما يتضمن البرنامج فقرة اكتشاف الفئات الموهوبة من العمال في الغناء والإلقاء والتمثيل ودعوتهم لعرضها على المسرح كما تنظم وزارة التسامح بالتعاون مع عدد من الهيئات الاتحادية والمحلية على هامش الاحتفالات برامج التوعية الصحية وأساليب العيش السليم بالإضافة إلى العروض القائمة على ثقافة التسامح .

وفي هذا السياق تضافرت جهود العديد من المؤسسات مثل اتصالات ودو وجمعية رجال الأعمال الهندية في أبوظبي والعديد غيرها للمساهمة بدعم الاحتفالية.