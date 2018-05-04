دعاء حاتم أبصرت الإبداع والتميز فاستحقت التكريم

لم تمنع الحادثة التي أفقدت دعاء حاتم سيف الدين بصرها في سن السادسة من التميز والإبداع، حيث نالت العديد من الجوائز في مجال عملها فنالت وسام رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فئة الموظف الجديد للأداء الحكومي المتميز العام 2018 وجائزة عوشة بين حسين للتميز وجائزة العطاء الداخلية للتميز فئة الموظف الجديد المتميز.

دعاء التي حفظت القرآن في 4 أشهر أتقنت مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل باللغتين العربية والإنجليزية في 3 أيام وعملت على تطوير رموز الرياضيات بطريقة برايل في الوطن العربي. وأكملت دعاء دراستها في جميع المراحل التعليمية بتفوق وحصلت في الثانوية العامة القسم العلمي على معدل قدره 99.8%، التحقت بجامعة الإمارات واستكملت دراسة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء، وتخرجت الأولى على الجامعة بمعدل 4/‏‏4 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وتابعت الدراسات العليا وحصلت على الدكتوراه في علوم الرياضيات وكانت أصغر خريجة وأول حاصلة على الدكتوراه من جامعة عربية في علوم الرياضيات على مستوى الوطن العربي من ذوي الإعاقة البصرية.

وإيماناً منها بأهمية الإبداع، اجتازت برنامجاً تدريبياً بأسلوب التعلم عن بعد في مجال الابتكار في العمل الحكومي من قبل منصة إدراك الإلكترونية، وحصلت على شهادة التميز من جامعة ستانفورد في كيفية كتابة البحث العلمي.

وتطورت مهاراتها وحصلت على ICDL والـ IELTS. والتحقت بعدد من البرامج التدريبية النوعية في مجال الإعاقة البصرية التي تخدم المكفوفين في مجال التقنيات وتحسين نوعية الحياة.

وحققت إنجازات متميزة خلال عملها في تكييف مناهج المواد العلمية من نصوص ومعادلات بطريقة برايل والرسومات البارزة لتتلاءم مع احتياجات الكفيف، وساهمت في تحويل 10 مناهج علمية و40 ورقة عمل، ومن كتب الرياضيات التي قامت بتكييفها منهج لجامعة زايد ومنهج للرياضيات بطريقة برايل على مستوى جامعات الوطن العربي.