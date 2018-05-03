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مرسوم أميري بشأن الدليل التنظيمي لإجراءات إصدار التشريعات في الشارقة

المصدر:
  • وام
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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 25 لسنة 2018 بشأن الدليل التنظيمي لمراحل وإجراءات إصدار التشريعات في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعتمد الدليل التنظيمي لمراحل وإجراءات إصدار التشريعات في إمارة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، وعلى الجهات الحكومية المركزية واللامركزية وشبه الحكومية الالتزام باتباع المراحل والاجراءات المحددة بالدليل التنظيمي المشار إليه، وذلك عند طلب إصدار التشريعات التي تصدر عن صاحب السمو حاكم الشارقة أو نوابه أو المجلس التنفيذي للإمارة.

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

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