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منصور بن زايد يعزي في وفاة والدة عبد الله الهاشمي

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:

منصور بن زايد خلال تقديمه واجب العزاء | وام

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قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى عبدالله السيد الهاشمي في وفاة والدته آمنة درويش المطوع، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في أبوظبي. وأعرب لأسرة الفقيدة عن خالص تعازيه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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