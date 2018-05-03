منصور بن زايد يعزي في وفاة والدة عبد الله الهاشمي

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى عبدالله السيد الهاشمي في وفاة والدته آمنة درويش المطوع، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في أبوظبي. وأعرب لأسرة الفقيدة عن خالص تعازيه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
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مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج