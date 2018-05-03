منصور بن زايد يعزي في وفاة والدة عبد الله الهاشمي

لم يجد فني آسيوي في الثلاثينيات من عمره، وسيلة لتهديد ثلاثة سائقي حافلات، تتبع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالقتل، إذا لم يلتزموا السرعة القانونية أثناء القيادة على حد وصفه، سوى لعبة بلاستيكية لابنته على شكل مسدس ناري أخفاها في معطفه.