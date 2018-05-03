عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز التعاون مع نيوزيلندا

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع نيوزيلندا في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى نيوزيلندا - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب ونستون بيترز بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين الإمارات ونيوزيلندا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

معلومات

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وونستون بيتزز على اتفاق الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة نيوزيلندا.

كما شهدا التوقيع على اتفاق بشأن تبادل المعلومات والتعاون في مجال الرقابة على البنوك بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الاحتياطي النيوزيلندي، حيث وقع من الجانب الإماراتي صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا ومن الجانب النيوزيلندي شون ميلز مساعد المحافظ ورئيس العمليات في بنك الاحتياط النيوزلندي.

واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على مجسم تصميم الجناح النيوزيلندي المشارك في «إكسبو 2020 دبي» والمصمم على يد مجموعة شركات متميزة تضم المكتب المعماري «جاسمكس» وشركة «موت ماكدونالد» اللتين تقدمان الخدمات الهندسية بالإضافة إلى شركة اسبيشال جروب للابتكار والتصميم.

ويقام الجناح تحت شعار «نيوزيلندا تعتني بالإنسان والمكان من أجل أجيال المستقبل» وتبلغ مساحته 2000 متر مربع ويضم معرضاً ومطعماً ومكتباً للتصميم ومرافق للضيافة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رون مارك وزير الدفاع النيوزيلندي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها.

كما تبادل الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن سوريا والعراق.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية مع نيوزيلندا في العديد من المجالات.

من جانبه رحب رون مارك بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكداً العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

نهضة

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كريس هيبكينز وزير التعليم النيوزيلندي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع نيوزيلندا في المجال التعليمي خاصة مع وجود عدد من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الجامعات النيوزيلندية وعدد من الطلبة النيوزيلنديين الدارسين في الجامعات الإماراتية.

من جانبه رحب كريس هيبكينز بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكداً عمق الروابط الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا وسعي قيادة البلدين إلى تعزيزها في شتى المجالات ومنها المجالات التعليمية والأكاديمية. وأشاد كريس هيبكينز بمستوى التعليم والنهضة الحضارية الكبيرة التي تشهدها الإمارات ما من شأنه توسيع آفاق التعاون بين البلدين.

مكانة

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس ديفيد باركر وزير التجارة النيوزيلندي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ونيوزيلندا لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية وتنمية أوجه التعاون مع نيوزيلندا في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية.

من جانبه رحب ديفيد باركر بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكداً أهمية تعزيز أوجه الشراكة والتعاون مع الإمارات في شتى المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أشاد بمسيرة التنمية والازدهار التي تحظى بها دولة الإمارات على مختلف الأصعدة والتي مكنتها من احتلال مكانة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سيمون بريدجيس رئيس حزب المعارضة في نيوزيلندا. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين الإمارات ونيوزيلندا والسبل الكفيلة بتنميتها وتعزيزها. كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة ومتنامية مع نيوزيلندا وهناك حرص مستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه رحب سيمون بريدجيس بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الإمارات ونيوزيلندا وسعي قيادة البلدين إلى تعزيزها في شتى المجالات.حضر اللقاءات صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا.

تكريم والد وزير العدل النيوزيلندي تقديراً لخدماته للإمارات

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أندرو ليتل وزير العدل النيوزيلندي.

تم خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه إلى نيوزيلندا - استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات بين الإمارات ونيوزيلندا، معرباً عن أمله أن تشهد المزيد من التطور والازدهار في شتى المجالات.

من جانبه رحب أندرو ليتل بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والنهضة الحضارية الكبيرة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.

وعلى هامش اللقاء، كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتزامناً مع «عام زايد» الراحل ليتل والد وزير العدل النيوزيلندي اندرو ليتل وشقيقتيه فال ليتل وجنفير ليتل لما قدمه والدهم الراحل من خدمات جليلة لدولة الإمارات.

وكان الراحل ضمن قوات الإمارات المتصالحة في العين في أواخر عقد الخمسينات ومطلع الستينات.

وأمضى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارته الرسمية بعض الوقت مع أفراد عائلة ليتل في ويلينغتون تكريماً لوالدهم الراحل.

وقدم سموه رسالة شكر إلى العائلة تقديراً وعرفاناً للخدمات الجليلة التي قدمها والدهم وساهمت في تعزيز أمن المنطقة وسلامة شعبها، كما قدم سموه للعائلة كتاباً يتمحور حول جامع الشيخ زايد الكبير في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الإمارات على تكريم الرعيل الأول الذين عملوا مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ إن عام زايد 2018 الذي يصادف مئوية الشيخ زايد يعد مناسبة عظيمة لاستلهام رؤية قائدنا المؤسس الذي أرسى المبادئ الأساسية للازدهار والتسامح والسلام.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد كرم في مطلع هذا العام بمناسبة مماثلة في اليابان عائلة الراحل الدكتور تاكاهاشي الذي عمل مهندس تخطيط مدن في أبوظبي تحت إشراف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حضر اللقاء صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا.