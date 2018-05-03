حاكم رأس الخيمة: الإمارات قوة استقرار

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الإمارات تشكل قوة استقرار في العالم العربي، ونموذجا يحتذي به الآخرون.

وقال سموه: قمنا باستخدام ثروتنا النفطية في إنشاء المدن المزدهرة، وصناعات متنوعة، كما رحبنا بأشخاص من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في رؤيتنا لمجتمع متعدد الثقافات قائم على العلم والمعرفة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم في جامعة إنتشون الوطنية في كوريا الجنوبية، حيث منحت إدارة الجامعة سموه شهادة الدكتوراة الفخرية في الاقتصاد تقديرا للإنجازات والنهضة الاقتصادية التي حققها سموه في إمارة رأس الخيمة. حضر الحفل عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى سيئول .

ومحمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة؛ وخالد عبدالله يوسف، عضو مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

امتنان

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة - في كلمته أمام حشد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والدكتور دونج سونغ تشو رئيس الجامعة - «أشعر بالامتنان والفخر بالوقوف هنا اليوم والحصول على شهادة الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد من هذه الجامعة العريقة». وتابع سموه كلمته متوجها إلى الطلاب الحاضرين: «إن سنوات الجامعة تشكل مستقبلكم.

لذا فمن الضروري أن تركزوا على أنفسكم كأفراد وتعملوا على إحداث الفرق في المجتمع.. نعم، قد تكون سنوات دراستكم طويلة ومتعبة، وترهقكم عقليًا وجسديًا .

ولكن النجاح والنتيجة النهائية تستحق العناء والمثابرة». وقال سموه: «في الوقت الذي كانت تتشكل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت بلادنا على أعتاب الازدهار الاقتصادي، حيث شهدت العقود الماضية رحلات تنموية رائعة لكل من البلدين»، مشيرا سموه إلى أن كوريا الجنوبية موجودة اليوم ضمن قائمة أعضاء مجموعة العشرين كما أنها تعتبر دولة رائدة في مجال الإلكترونيات والتصنيع.

معرفة

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «لقد تمكنّا من تحسين المعرفة والتعليم المتقدم في إمارة رأس الخيمة من خلال مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وهي مؤسسة أبحاث تقوم بإنتاج أبحاث ثاقبة حول إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات، حيث يعتبر بحث المؤسسة أمراً حيوياً لفهم المجتمع الإماراتي.

كما أنه يشرك المجتمع لضمان أنهم معنا في كل خطوة وجزء من مستقبلنا المشرق».

اعتراف

بدوره عبر الدكتور دونج سونغ تشو رئيس جامعة إنتشون الوطنية -في كلمته- عن الفخر بالاعتراف بالقيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في تطوير اقتصاد إمارة رأس الخيمة من خلال منحه الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد، حيث كرس سموه حياته لتنمية إمارة رأس الخيمة. وقدم الدكتور تشو التهنئة إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

وقال: «اليوم نحن نلتمس رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات والتغيير في إمارة رأس الخيمة من خلال التنمية الاقتصادية ونثني على قيادته وتفانيه في التنمية الاقتصادية والابتكار المجتمعي».