علاقات نموذجية بين الإمارات والبحرين

استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً للدولة.

وذلك بحضور اللواء طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام.ورحب الوزير بالسفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، مشيداً معاليه بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين ومستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية.

تنسيق

ومن جهة ثانية أكد أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب البحريني، أن العلاقات البحرينية الإماراتية متميزة ومتطورة في شتى المجالات، وأن أوجه التنسيق والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين نموذج حضاري في الحرص على تعزيز التعاون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير والاعتزاز بعمق العلاقات والتعاون المشترك في مختلف الأصعدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، مشيداً بمستوى التنسيق والتكامل بين مجلس النواب والمجلس الوطني الاتحادي، وحجم التعاون البرلماني المشترك في كافة المؤتمرات والمشاركات الإقليمية والدولية.

والحرص على تبادل الزيارات والتعاون على مستوى الأعضاء والأمانة العامة، ودعم توجيهات القيادة في البلدين الشقيقين في التنمية المستدامة والأمن المشترك.جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب البحريني بمكتبه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

وبحضور النائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب محمد الجودر عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وعلي النعيمي الوزير المفوض بسفارة الدولة.

تطوير

ومن جانبه أشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى المنامة، بما تحققه مملكة البحرين من إنجازات وتقدم وتطور غير مسبوق، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، ومبادرات قيادتها الحضارية والحكيمة في تمتين العلاقات الثنائية المشتركة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والرؤية الاستراتيجية في الأمن العربي.