8 أعضاء جدد يُشكّلون مجلس علماء الشباب

كشف مجلس علماء الإمارات عن اختياره للأعضاء الثمانية الذين سيشكلون مجلس علماء الشباب، وذلك برئاسة مريم راشد الشامسي، عضو مجلس علماء الإمارات ومدير إدارة علوم الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء.

ومن خلال إطلاق المجلس الجديد بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب، يهدف مجلس علماء الإمارات إلى دعم الكفاءات الشابة والاستثمار في رأس المال البشري من الشباب من مختلف التخصصات العلمية.

حيث يأتي المجلس الجديد استكمالاً لدور «مجلس علماء الإمارات» في تنمية جيل من علماء المستقبل يساهمون في إنتاج المعرفة وتوظيف العلوم في مسيرة التنمية في الدولة، وسيسهم في تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الشباب على الانخراط في قطاع العلوم والتكنولوجيا، وسيعمل في الوقت نفسه على الارتقاء بمعايير المنظومة العلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

استثمار

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب: «تؤكد القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة دوماً أن محور استراتيجيتها ورؤاها المستقبلية هو الاستثمار في فئة الشباب، وإطلاق العنان لقدراتهم وتمكينهم والأخذ بيدهم نحو آفاق جديدة من الريادة والتميز، الأمر الذي يمهد الطريق أمام بناء مستقبل مشرق ومزدهر للدولة».

وأضافت معاليها: «ويأتي مجلس علماء الشباب في ترجمة حقيقية لهذه الرؤية، ويجسد نهج القيادة في استكشاف المواهب العلمية لدى الشباب الإماراتيين، والعمل على تنميتها ورعايتها، وتشجيعها على المساهمة الفاعلة في بناء بنية تحتية علمية قوية ترفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف الدول المتقدمة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا».

تحفيز

وفي هذا السياق، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، رئيسة مجلس علماء الإمارات: «تتمحور مهمتنا في مجلس علماء الإمارات على تنمية وتحفيز بيئة حيوية متينة حاضنة للبحوث العلمية، تسهم بدورها في تنشئة جيل من العلماء المتميزين من أبناء الإمارات في مختلف ميادين العلوم».

وأضافت معاليها: من شأن إطلاق مجلس علماء الشباب أن يتيح لنا التواصل بشكل مباشر مع شريحة الشباب التي تتمتع بإمكانات متميزة وواعدة، ونظراً للدور المرتقب منهم كعلماء وقادة للمستقبل، يأتي تمكينهم ليضمن إرساء الأسس لمستقبل مشرق لقطاع العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات، فالعلماء الشباب هم المحرك الذي سيدفع أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة إلى الأمام.

ويضمن تحقيق مستهدفات الخطة المئوية 2071، فثقة قيادة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالشباب عالية فأعطوا الشباب دوراً بارزاً في المشاريع الوطنية الاستراتيجية ومن أهمها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بقيادة شاب إماراتي ومشاركة فريق إماراتي تقل أعمارهم عن 35 سنة.

ويضم المجلس كلاً من: مريم الشامسي عضو مجلس علماء الإمارات مدير إدارة علوم الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء وفاطمة لوتاه، قائد فريق الأجهزة العلمية في مركز محمد بن راشد للفضاء ومحمد المنصوري متخصص في الطب الجنائي في شرطة دبي؛ وهند حنتوش، مهندسة الطاقة المتجددة المستدامة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وعبدالرحمن المحمود، عالم الحاسوب في مركز ايبتيك جامعة خليفة؛ وعبدالعزيز الزعابي، مهندس ميكانيك في جامعة خليفة؛ وهند العلي، عالمة الفيزياء الفلكية في جامعة نيويورك أبوظبي؛ وحياة الحسن، طالبة علوم الحاسوب من جامعة نيويورك أبوظبي.

مقترحات

تشمل قائمة الأهداف الرئيسية للمجلس: توفير بيئة ملائمة لتفعيل مقترحات الشباب وأفكارهم وتساعد على دمجهم كعناصر رئيسية فعالة في مجتمع العلوم المتقدمة في دولة الإمارات، وتطوير المبادرات والمشاريع العلمية المصممة وفقاً لاهتمامات الشباب وتطلعاتهم، ورعاية وتنمية المواهب الشابة في قطاع العلوم والتكنولوجيا، وضمان الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.