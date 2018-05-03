سلطان القاسمي: هدفنا توفير أسس بناء مجتمع مستقر ومزدهر

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن هدف إمارة الشارقة، كان وما زال، توفير الأسس السليمة لبناء مجتمعٍ مستقرٍ مزدهر، يشارك ويبدع في رسم مستقبله.

، وتمكين أفراده من تنمية قدراتهم لأداء واجباتهم في بناء مستقبلٍ يليق بأحلامهم وأحلامنا نحن أيضاً، ومهما تطورت التقنيات وأدوات العمل والإنتاج، سيبقى الإنسانُ بطموحه وفكره وإرادته، باني التنمية وصانع الحضارات.

جاء ذلك في كلمة سموه، التي تفضل بإلقائها خلال الجلسة الخاصة، التي أقيمت صباح أمس، في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل.

وذلك بمناسبة تسلّم الشارقة، اعتماد «مدينة صديقة للأطفال واليافعين»، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ضمن مبادرتها العالمية «المدن الصديقة للأطفال واليافعين»، التي أطلقتها بهدف تعزيز جهود تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، من أجل إحداث أكبر قدر من التأثير الإيجابي في حياة الأطفال واليافعين في المدن التي يعيشون فيها.

جهد

وتقدم صاحب السمو حاكم الشارقة بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الاستحقاق، قائلاً: «أشكركم جميعاً على حضوركم وجهودكم.. وأشكر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وأخص بالشكر، الأخت لويز ثيفنت، والأخ بالاجوبال جوبلان، والأخ عصام علي، والإخوة والأخوات كافة من فريق المنظمة، على تعاونهم البنّاء والجميل، وفريق عمل اللجنة التوجيهية في الشارقة.

كما نشكر في المقام الأول، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والعاملين معها، حيث ما نجنيه اليوم، هو ثمار جهدهم المتواصل والمستمر في التربية والتنشئة».

وأضاف سموه، موجهاً كلمته لأبنائه وبناته من أطفال وشباب الشارقة والحضور، قائلاً: «اليوم نحن هنا لأجلكم.. وسنظل دوماً نعمل لأجلكم، وأريدكم أن تعلموا أن كل ما نقوم به في الشارقة، هو حقٌ أصيلٌ لكم.. وليس لنا فضلٌ عليكم به..

ومهما عملنا، نشعر دوماً أننا مطالبون، لهذا وفرنا لكم مجلس شورى أطفال الشارقة، ومجلس شورى شباب الشارقة.. من حقكم أن تشعروا بأهميتكم في هذا المجتمع، حتى يكون انتماؤكم إليه خياراً واعياً ومدركاً».

وقال سموه: «أذكر في عام 2015، عندما قلت في كلمتي: لن نتوقف عند هذا الحد، وسنستمر.. لأن الغاية من رعاية الأطفال واليافعين لا حدود لها.. ولأنها تتجاوز الرغبة بتكريم دولي إقليمي.. إن رعايتنا لأبنائنا واجبٌ وتكليفٌ من الله عز وجل، والتزامٌ بأمننا واستقرارنا.. ورغبة منا بالتفوق الإنساني أولاً، الذي أعتبره جسراً للتفوق في كافة المجالات.. وها نحن اليوم نلتقي لنحتفي بتكريم محطة أخرى من مسيرتنا المستمرة».

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، مساعي وأهداف الإمارة تجاه المجتمع وأفراده، قائلاً: «هدفنا في الشارقة، كان وما زال.. أن نوفر الأسس السليمة لبناء مجتمع مستقرٍ مزدهر، يشارك ويبدع في رسم مستقبله، وكذلك الحديث عن كيفية تمكينهم في تنمية قدراتهم لأداء واجباتهم في بناء مستقبلٍ يليق بأحلامهم وأحلامنا نحن أيضاً، فمهما تطورت التقنيات وأدوات العمل والإنتاج، سيبقى الإنسانُ بطموحه وفكره وإرادته، باني التنمية وصانع الحضارات».

وبهذا الاعتماد الرسمي تكون الشارقة أول مدينة بالعالم تحصل على لقب المبادرة العالمية، وفقاً للمعايير والشعار الجديدين، اللذين استحدثتهما «اليونيسيف» مؤخراً.

الشارقة أول مدينة بالعالم تحصل على لقب المبادرة وفقاً للمعايير والشعار الجديدين لـ «اليونيسيف»

تهنئة

هنأ مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اعتماد الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، وأعرب عن اعتزاز كافة المواطنين والمقيمين بهذا الاستحقاق الذي نالته الشارقة بفضل دعم وتوجيهات سموه ورعايته للطفولة بكافة صورها وما يقدمه من مشاريع ومبادرات تزخر بها الشارقة.