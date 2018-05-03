مستشفى الجليلة للأطفال ينشر الوعي بمرض الربو

نظم مستشفى الجليلة التخصصيّ للأطفال، أول مستشفى مخصص للأطفال في دولة الإمارات، بالتعاون مع نيكولوديون، القناة التلفزيونية المفضلة للأطفال حول العالم، فعالية ترفيهية متميزة تهدف لنشر الوعي بين الأطفال والعائلات حول مرض الرّبو والتحديات التي تواجه الأطفال المصابين بهذا المرض.

حيث إن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 600 مليون شخص حول العالم مصابون بمرض الربو. وتأتي هذه المبادرة، والتي تنسجم مع مبادرة نيكولوديون المجتمعية العالمية «فيا كوميونتي داي»، للاحتفال باليوم العالميّ للربو الذي صادف الأول من مايو الجاري.

زيارة

وفاجأت شخصيات «سبونج بوب» و«دورا المستكشفة» و«شيمر آند شاين»، وهي أكثر شخصيات نيكولوديون شهرةً بين الصغار، الأطفال المرضى في مستشفى الجليلة للأطفال بزيارة حافلة بأجواء المرح والفرح.