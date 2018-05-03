«مدني دبي» يطلق مبادرة لأسرع زمن استجابة عالمي

في إطار تعاونها مع مؤسسة دبي للمستقبل في إطار مبادرة «دبي 10X» قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بتطوير مبادرة «الاستجابة في 30 ثانية» بهدف تسريع زمن الاستجابة للحرائق بمعدل لا يتجاوز نصف دقيقة في المناطق الحيوية في دبي.

وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تكون دبي من أكثر مدن العالم أماناً.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات فبراير الماضي، بهدف تحويل ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات إلى واقع يعيشه مجتمع دبي اليوم تأكيداً لمكانتها كمدينة المستقبل.

30 ثانية



وعن استراتيجية تنفيذ المبادرة، قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: سيقوم الدفاع المدني بتسريع زمن الاستجابة للحالات الطارئة ليصل إلى 30 ثانية في المناطق الحيوية في الإمارة من خلال إجراء فعّال ينفذه شخص مؤهل ومعتمد عبر البث بالزمن الفعلي باستخدام تقنية ترسل الصور والبيانات بدقة وسرعة إلى مسؤولي غرفة العمليات.

وقال: تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على بحث وتطوير السبل الكفيلة بالاستجابة لأي حادث حريق بأسرع وقت ممكن، وفي الوقت الحالي يتم تحقيق زمن استجابة قدره 6 –8 دقائق لـ 80% من مجموع البلاغات.

وبما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وبالنظر للتطور الديناميكي الكبير الذي تشهده دبي، نعي تماماً أن تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجعل دبي من أكثر مدن العالم أماناً، يتطلب منا تحسين زمن الاستجابة باستمرار، وهو ما شكّل دافعاً لنا لابتكار طريقة استجابة خاصة بنا عبر إجراءات الاستجابة بـ«الزمن الفعلي» عند نقطة الاتصال.

وأضاف: سيؤدي المشروع إلى تقليل الآثار الناجمة عن الحوادث بشكل شامل من خلال تحقيق استجابة «بالزمن الفعلي» خلال 30 ثانية، ما يعني استجابة إجرائية فورية، وهو ما سينعكس على الحفاظ على الأرواح عبر الإخلاء السريع والفعال للأشخاص، كما سيؤدي لبدء عمليات الإطفاء من خلال تشغيل أنظمة الإطفاء الثابتة وتطبيق أنظمة السلامة في المباني.

زمن الاستجابة

وأشار مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى أن الاستجابة الأولية والإجراءات الفعالة ستكون الخطوة الأولى في الاستجابة الذكية للحرائق، ويتم التنسيق عبر شركة التكنولوجيا الإماراتية (MGE) من أجل توفير أحد حلول (Arc Angel) المسجلة كبراءة اختراع. كما أن هناك أيضا فرصة فريدة لاستخدام نظام التحليل الإحصائي (SAS) لتحليل البيانات وللحد من المخاطر على أساس استباقي.

وأكد أن الجدول الزمني للمشروع خضع لعملية تقييم المخاطر في المناطق الحيوية لإمارة دبي، بحيث ستبدأ المرحلة الأولى بنهاية 2018.

لافتاً أن فريق العمل بالإدارة قام بعقد العديد من جلسات العصف الذهني منذ إطلاق مبادرة «دبي 10X» ما نتج عنه تطوير مجموعة كبيرة من الأفكار المبتكرة التي من شأنها تعزيز قدرات الإدارة عبر الدمج بين البيانات الفورية «الزمن الفعلي» وإجراءات السيطرة في الموقع، فضلاً عن إعادة تحديد عنصر الاستجابة والسيطرة للحالات الطارئة ضمن البيئات المُعدّة.

وقال المطروشي إن اختصار «زمن الاستجابة» الذي حُدِّدَ عالمياً بمعدل (6- 8 دقائق) لنحو 80% إلى 90% من إجمالي عدد الحرائق في منطقة الاختصاص إلى (30 ثانية) فقط، يشكل استجابة (استباقية) لم تحدث من قبل على الإطلاق وهدف لم يحققه أي جهاز إطفاء في العالم.

وأشار مدير الإدارة العامة للدفاع المدني إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها دبي كإحدى أسرع مدن العالم نمواً، وأكثرها أمناً، منوهاً أن التطور التقني السريع للإمارة مع ما تملكه من بنية أساسية حديثة يُمَكِّن قطاع الإطفاء والإنقاذ من تأمين السلامة العامة للأفراد والممتلكات وفق أفضل المعايير الدولية التي تراعي عناصر الوقت والفعالية والتكلفة.

وهو ما يترجم رؤية الدفاع المدني بأن تكون دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل المدن عالمياً في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.

«دبي 10X»

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في فبراير 2018، عدداً من المشاريع بلغ عددها 26 مشروعا قدمتها 24 جهة حكومية في دبي ضمن مشاركتها في مبادرة «دبي 10X»، بعدما قامت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مرحلة سابقة بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة تم تلقيها للمشاركة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً.

وتهدف مبادرة «دبي 10X» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إلى تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من استباق العالم في القطاعات كافة، وجعل دبي مدينة المستقبل من خلال إعادة صياغة وصناعة مفهوم وأساليب عمل الجهات الحكومية واستباق ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات، وتطبيقه اليوم.

وتتعاون الجهات والهيئات الحكومية في تطبيق وتنفيذ المشاريع مع شركات الابتكار والتكنولوجيا والمؤسسات المهنية تماشياً مع توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجميع الجهات الحكومية في دبي أن تطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات عند إطلاقه مبادرة «دبي 10X» ولأول مرة في الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات في العام الماضي.