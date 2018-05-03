الطقس المتوقع على الدولة من الخميس إلى الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائما جزئيا خاصة غربا والرياح شمالية غربية إلى غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س أما البحر فيكون متوسطا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة غربا مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س تكون مثيرة للغبار أحيانا على المناطق المكشوفة خاصة شمالا والبحر يكون متوسطا قد يضطرب أحيانا خاصة شمالا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم السبت يصبح الطقس مغبرا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق والرياح شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهارا ويكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة شمالا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم الأحد المقبل مغبرا أحيانا وغائما جزئيا خاصة غربا وتستمر الرياح شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهارا أما البحر فيكون متوسط إلى مضطرب الموج خاصة شمالا في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

ويكون يوم الإثنين المقبل صحوا ثم يصبح مغبرا وغائما جزئيا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل والرياح تظل شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر مضطربا في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.