بحث مع وفد الكونغرس الأميركي علاقات التعاون والمستجدات الدولية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات حريصة على دعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دائم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، وفد الكونغرس الأميركي برئاسة النائب روبرت جودلات، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بزيارة الوفد إلى الدولة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الأفكار والآراء تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم البلدين والمنطقة.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، خاصة مستوى التنسيق بين الجانبين لتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات. وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووفد الكونغرس.

وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهم المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن تواصل الوفود الأميركية السياسية والاقتصادية والثقافية المباشر مع المؤسسات المعنية في دولة الإمارات يسهم في التعريف بالمكونات الحضارية والتاريخية فيها، إضافة إلى تطور أنظمتها البرلمانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق سموه إلى رؤية دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأسس علاقاتها بمحيطها الجغرافي والدولي وتعاملها مع التطورات والأحداث الإقليمية والدولية وحرصها على دعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دائم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لتنعم الشعوب بحياة كريمة يسودها السلام والوئام والخير للجميع.

وأعرب وفد الكونغرس الأميركي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقاء مسؤوليها والإسهام في تعزيز مختلف أشكال التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً حرص بلاده على مد جسور الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات ومواصلة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين للتعرف إلى وجهات النظر ومواقفهما حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

سموه يؤكد أهمية هذه الزيارات لتبادل الأفكار والآراء تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك

تواصل الوفود الأميركية المباشر مع المؤسسات المعنية بالإمارات