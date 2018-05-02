سيف بن زايد يوجه بتنظيم بطولة دولية للفرق التكتيكية 2019 في دبي

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منافسات ختام تحدي الامارات للفرق التكتيكية، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي حتى 3 مايو الجاري، بالمدينة التدريبية في منطقة الروية بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والامن العام بدبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط من مختلف قيادات الشرطة بالدولة.

واطلع سموه والحضور على قدرات العناصر المشاركة في منافسات تحدي الامارات للفرق التكتيكية، والمستويات التي وصلت اليها هذه الفرق والوحدات الخاصة من الاحترافية والتدريب المتخصص على مواجهة الازمات.

ووجه سموه القيادة العامة لشرطة دبي بالعمل على تنظيم واستضافة بطولة دولية للفرق التكتيكية العام المقبل ٢٠١٩ في إمارة دبي، لما للتحدي من ايجابيات في تطوير منظومة الفرق الخاصة اضافة الى ان هذه التجمعات للفرق التكتيكية العالمية تهدف الى تبادل الخبرات والوقوف على الجديد في مجال عمل فرق القوات الخاصة.

القائد العام لشرطة دبي يثمن دعم سموه

بدوره ثمن اللواء عبدالله خليفة المري ،القائد العام لشرطة دبي ، الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،لكافة قيادات الشرطة على مستوى الدولة ووحداتها الخاصة التي شاركت في تحدي الامارات للفرق التكتيكية.

وقال القائد العام لشرطة دبي ان توجيهات سموه لاستضافة بطولة دولية للفرق التكتيكية العام المقبل ٢٠١٩ جاءت كثمرة لنجاح إقامة تحدي الامارات للفرق التكتيكية لأول مرة على مستوى قيادات الشرطة بالدولة، مشيرا سعادته الى ان هذه البطولة نظمت بتوجيهات من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من أجل توحيد الجهود والبرامج التدريبية التي يخضع لها عناصر الفرق الخاصة والتكتيكية على مستوى كافة ادارات الشرطة بالدولة.

وذكر ان هذه البطولة مكنت المشاركين على مدار الأيام السابقة من الاطلاع على مختلف المهارات والتكتيكات وانظمة العمل والمعدات الخاصة التي تستخدمها الفرق التكتيكية في اداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

وقال ان إقامة تحدي الامارات للفرق التكتيكية يعتبر خطوة أولى في تنسيق الجهود مع باقي قيادات الشرطة للاستفادة من الخبرات الكامنة، وتقدم سعادته بجزيل الشكر لكافة القيادات الشرطية التي حرصت على المشاركة والمنافسة من اجل الاطلاع على الجديد في هذا المجال، مشيدا بالمشاركين في النسخة الاولى من تحدي الامارات للفرق التكتيكية وبالمستويات التي قدمتها الفرق والوحدات الشرطية، مؤكدا انها أبرزت مهارات عالية تمكنها من مواجهة الاخطار والمواقف الحرجة والازمات.



دليل الاستجابة الأولى للحالات الطارئة

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على المعدات والتجهيزات الخاصة بمركبات فرق التدخل السريع في شرطة دبي، رافقه خلالها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري، واستمع سموه الى شرح مفصل حول طبيعة المهام التي تقوم بها فرق التدخل السريع وطبيعة التدريبات الخاصة التي يخضع لها عناصرها.

كما اطلع سموه على محتوى أول دليل من نوعه خاص بالاستجابة الاولى للحالات الطارئة التي تشكل خطرا على الامن العام، ويحتوي على العديد من الخطط والسيناريوهات تم تجربتها وحققت نتائج إيجابية ويهدف الى نقل المعرفة بين عناصر الفرق الخاصة وتبادل الخبرات بينها بأساليب مبتكرة.

منافسات اليوم الرابع

يذكر أن منافسات اليوم الرابع من تحدي الامارات للفرق التكتيكية جرت على مستوى مسابقة الهجوم حيث تنافسة فيها 8 فرق ووحدات خاصة تابعة لقيادات الشرطة بمختلف إمارات الدولة، وجاء فريق شرطة دبي (ب) بالمركز الاول بعد أن إجتاز الحواجز وتعامل مع جميع الاهداف بدقة عالية في (2:37:10) دقيقة، وحل فريق شرطة دبي (أ) بالمركز الثاني محققا زمناً وقدره (2:37:32) دقيقة، بينما جاء فريق شرطة أبوظبي ق7 (أ) في المركز الثالث محققا زمنا وقدره (3:44:68) دقيقة.

تجدر الاشارة الى تحدي الامارات للفرق التكتيكية قد شارك به ٨ من الوحدات الشرطية تضم ٦٤ عنصرا من مختلف ادارات الشرطة بالدولة، حيث جرت المنافسات على مستوى ٤ مسابقات هي التكتيكية ومهارات الهجوم واساليب إنقاذ الرهائن بالإضافة الى مسابقة البرج، وتم فيها استخدام معدات تكتيكية وتطبيق خطط حديثة لفرق التدخل السريع.