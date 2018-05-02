البسطي يشيد بإنجاز هيئة الطرق مشاريع تختصر الوقت

أشاد عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات بدبي من أجل انسيابة وتيسير حركة المرور .

وشكر البسطي على تويتر هيئة الطرق مثنياً على ما قامت به من إنشاء جسور و تحويلات جديدة على طريق المطار اختصرت الكثير من الوقت.

يذكر أن هيئة الطرق افتتحت جميع الجسور على تقاطعات شارع المطار، ما أسهم في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وسيتم افتتاح نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع المطار باتجاه شارع مراكش في شهر يوليو المقبل وشملت الجسور التي تم افتتاحها، جسرا بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، ويسهم هذا الجسر في حل مشكلة الازدحامات المرورية الناتجة عن تداخل الحركة المرورية عند تقاطع ند الحمر ما بين المنحدر الدائري الأول المتجه يساراً من شارع ند الحمر إلى شارع المطار والمنحدر الدائري الثاني المتجه يساراً من شارع المطار إلى شارع ند الحمر حيث ستكون الحركة في المنحدر الدائري الأول مقصورة على الالتفاف إلى الخلف باتجاه شارع ند الحمر.

شكراً @RTA_Dubai.. الجسور والتحويلات الجديدة على طريق المطار اختصرت الكثير من الوقت علينا pic.twitter.com/ZSlphJOUy4 — عبدالله البسطي (@abdullaalbasti) May 2, 2018