أطباء الإمارات يتطوعون لعلاج آلاف العمال

عالج أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي آلاف العمال من مختلف الجنسيات تحت شعار "على خطى زايد" وذلك تزامنا مع يوم العمال العالمي وذلك باستخدام عيادات متنقلة ومستشفى ميداني مجهز بأحدث التقنيات الحديثة وفق أفضل المعايير العالمية في إطار حملة العطاء المليونية وانسجاماً مع "عام زايد".

ويعمل الأطباء المتطوعون في العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني ضمن برنامج الإمارات للرعاية الصحية العمالية التطوعية وتحت إشراف مبادرة زايد العطاء وبمبادرة إنسانية مشتركة مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

وأكدت سفيرة العمل الإنساني الدكتورة ريم عثمان أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة تحرص على تأمين مظلة متكاملة من الرعاية الصحية للعمال وذلك انطلاقاً من الإيمان الراسخ بدورهم كونهم شركاء في التنمية والحرص على تأمين كل متطلبات ومعايير الحياة الكريمة لهم سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التطوعية.

ومن جانبها اشارت الدكتورة خديجة النعيمي المديرة التنفيذية لعيادة زايد المتنقلة الى اهمية التعاون مع الشركاء في العطاء في هذه المبادرة المهمة التي تجسّد روح عام زايد والتي تمكّن العمال عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات الضرورية لحماية صحتهم ورفاههم.. وثمنت جهود اطباء الامارات من المتطوعين على مساهمتها القيّمة في هذه المبادرة.

وبدورها اشارت سعادة العنود العجمي المديرة التنفيذية لمركز الامارات للتطوع ان اطباء الامارات تطوعو لتقديم خدمات مجانية لتثقيف العمال بقضايا متعلقة بأساليب العيش الصحية وإدارة الضغوط والتي استفاد منها الالاف العمال الذين حصلو على فرصة الخضوع لفحوص صحية مجانية في عيادة زايد المتنقلة لمراقبة ضغط الدم ومستويات سكر الدم وفحوصات تخطيط القلب.