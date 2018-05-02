ضاحي خلفان: الإمارات تمتلك كفاءات مواطنة تؤهلها للريادة

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: تمكنت الإمارات وبفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة من تقديم نموذج ريادي ومتميز يحتذى به عالميا في شتى المجالات، ويمكن الاستفادة من تطبيقاته وممارساته، وخاصة في مجال الإدارة المؤسسية والاستشارات والتدريب.

حيث تمتلك دولة الإمارات الكفاءات المواطنة القادرة على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والتدريبية، والتي تكسب المؤسسات قيمة تنافسية تمكنها من تحقيق الريادة في مجالاتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، بعنوان «الاستشارات الإدارية وتحديات المستقبل»، وذلك في فندق الانتركونتننتال – فستيفال سيتي – دبي وبمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية ونخبة من المدربين والأكاديميين والخبراء في مجال التدريب الإداري والاستشارات.

تدريب

وحول أهمية التدريب واكتساب المعرفة، أضاف معاليه: «رسخت القيادة الرشيدة أهمية تجديد المعرفة ومواكبة التطور وصقل المهارات وجعلتها في مقدمة أولوياتها لبناء الكفاءات المتميزة والمتمكنة، وخير دليل على ذلك نظام الابتعاث الذي شهدناه في شرطة دبي.

والذي يهدف إلى تخريج الكفاءات والكوادر المواطنة المطلعة في مجالات عدة منها علوم الحاسوب والهندسة والمجالات التي تندرج في عمل الشرطة، حيث تساهم هذه الكفاءات اليوم في نشر المعرفة ونقل الخبرات وترسيخ التميز».

وأكد معاليه على أهمية تمكين الشباب الإماراتي في مجالات الاستشارات، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وتزويدهم بمهارات المستقبل كالإلمام بتقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والبرمجة لما لها من أهمية تنافسية تضمن استباق دول العالم ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

ترسيخ

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الدكتور علي سباع المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، بتلبية معالي الفريق الدعوة للمشاركة في الجلسة الحوارية وتقديم خلاصة خبراته ومعرفته التي تجاوزت 33 عاما في العمل الحكومي ودعم مؤسسات المجتمع المدني.

وإطلاع الحاضرين على ركائز ترسيخ العمل الاستشاري وصقل الخبرات والكفاءات المواطنة والارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق تميزه. كما قدم الدكتور المري شرحا تعريفيا حول جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين التي تأسست في مارس من العام 2017 كمؤسسة نفع عام تهدف إلى تنظيم مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري وتأهيل واعتماد المستشارين والمدربين الإداريين.

وسلط سعادته الضوء على الإقبال الواسع الذي شهدته الجمعية منذ انطلاقها، حيث وصل عدد المنتسبين للجمعية من العاملين والمهتمين في مجال الاستشارات والتدريب الإداري اليوم إلى أكثر من 120 عضواً.

بيانات

وقال المري: «نهدف في الفترة المقبلة إلى إعداد قاعدة بيانات تجمع هذه الخبرات بهدف رفد سوق العمل بأفضل الكفاءات، مما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي في الدولة والمساهمة في رسم التوجهات الاستراتيجية ودعم عمليات صنع القرار ووضع آليات تطوير العمل والارتقاء بالقدرة التنافسية للجهات الحكومية والخاصة».

واختتمت الجلسة بإتاحة المجال للحضور لطرح الأسئلة وتبادل الرؤى مع المتحدثين. كما عقد على هامش الجلسة اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين وتم خلاله اعتماد العديد من التقارير ومناقشة المواضيع المتعلقة بأنشطة ومجالات الجمعية.