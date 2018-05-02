5400 مهمة نفّذتها «k-9» في دبي للكشف عن مرتكبي الجرائم

كشف العقيد عارف عبد الله راشد مدير إدارة التفتيش الأمني 9-k في شرطة دبي، عن أنه تم إنجاز 5400 مهمة أمنية العام الماضي، وأنه تم استحداث مهام جديدة ووسائل تدريب حديثة للكلاب البوليسية منها التدريب على البحث عن الجثث وتتبع الأثر تحت الماء عبر تدريب الكلب بالتعرف إلى روائح الجثث التي تثبت تحت المياه نتيجة تثبيتها في حجر أو تعثر في شيء ما يمنع ظهورها على السطح.

وذلك عبر حاسة الشم وتتبع الغازات والروائح المنبعثة من تلك الجثث، وأنه بناء على مكان وجود الجثة وحساب سرعة الرياح يتم تحديد موقع إلقاء الجثة أو غرقها وبالتالي المساعدة في حل القضية بالأدلة.

آلية جديدة

وقال العقيد عارف لـ «البيان»: إنه سيتم استخدام الكلاب البوليسية في عمليات الإنقاذ، وشمل التدريب آلية نقل الكلاب باستخدام الطائرة المروحية بغية البحث عن المفقودين في المناطق الجبلية وسرعة العثور عليهم، وتدريبها حسب إشارة معينة يطلقها عناصر الإنقاذ، كذلك تدريب الكلاب على المشاركة في مهمات الاقتحام والمداهمة للمنازل والمستودعات والفلل على مختلف ارتفاعاتها.

وأضاف العقيد عارف أن عدد الكلاب البوليسية في شرطة دبي تبلغ 77 كلباً من مختلف الأنواع وأنه من المتوقع أن يتضاعف الرقم خلال عامين، وتضم إدارة 9-k 10 أنواعاً مختلفة من الكلاب منها «جيرمان شبرد» أو الراعي الألماني وموطنه الأصلي ألمانيا، و«الكوكرالإسباني» و«المالينوا» .

فضلاً عن «لابلادورس» و«سبرنغلز» و«الدوبرمان» وأن آلية اختيار الكلاب البوليسية الجيدة تعتمد على نسبة حاسة الشم، ومعدل الذكاء، وطرق بحث الكلب عن الأشياء المفقودة، وشجاعته وبنيته الجسمية بالإضافة إلى سنّه وتاريخه.

مهام متعددة

وأفاد العقيد عارف بأن الكلاب تتلقى تدريباً يومياً على مختلف أنواع المهام وأنه يتم تدريب الكلب الواحد على مهام متنوعة، منها الكشف عن المتفجرات والبحث عن المفقودين، وتحديد مكان الجثث وتتبع المشتبه بهم، والكشف عن المخدرات بأنواعها، مما جعل وحدة الكلاب البوليسية في شرطة دبي جزءاً رئيسياً من مكافحة الجريمة.

منوهاً بأن كل أنواع الكلاب مصنفة أنها حيوانات أليفة وأن سلوكيات الكلاب العدائية تنبع من السلوكيات الغريبة التي يزرعها المربين في الكلاب ومنها تدريب الكلاب على المصارعة أو مهاجمة الآخرين كذلك يوجد تطعيمات معينة يجب أن يحصل عليها الكلب مثل السعار لتقليل عدائه تجاه الآخرين، وأنه يتم اكتشاف رغبات الكلب نفسه في البداية وأنه يمكن تدريب الكلب على أكثر من تخصص وتصنيف.

وأكد مدير إدارة التفتيش الأمني 9-k في شرطة دبي أن الكلاب المدربة لديها القدرة على شم الخوف والارتباك بين المجرمين وأن نسبة شعور الكلب بالرائحة أكثر حدة بكثير من شعور البشر لأن أنف الكلاب يحتوي على حوالي 250 مليون خلية شمية .

بينما يمتلك الإنسان 5 ملايين حاسة فقط، لافتاً إلى أنه ليس هناك شك في أن كلاب الشرطة تساعد في الكشف عن الجرائم في غضون فترة قصيرة جداً من الزمن، منوهاً بأن اختيار نوعيات الكلاب تختلف حسب المهمة الموكلة للكلب وأن هناك كلاباً متخصصة في الكشف عن المخدرات وأخرى للكشف عن المتفجرات وغيرها للكشف عن الجثث أو تتبع الرائحة وغيرها.

وأن جميع أنواع الكلاب يتم تدريبها بشكل يومي حتى لو لم تخرج في مهمات رسمية. ونوه العقيد عارف بأنه ضمن المهام التي قام بها الكلاب حل غموض جريمة قتل بالاستعانة بالكلاب البوليسية، وفي غضون عشر دقائق من وصولها إلى مكان الحادث، تمكنت الكلاب من العثور على سلاح القتل والهاتف المحمول للقاتل.

، والذي كان يحتوي على صورة للضحية التقطت قبل دقائق من الجريمة، كذلك تم الكشف عن ثلاث جثث لرجال لقوا مصرعهم في حريق مستودع في منطقة القوز على الرغم من تفحمها، وتم إرسال الكلاب لضمان عدم وجود جثث غير مكتشفة.

الذكاء الاصطناعي

وأفاد العقيد عارف بأن شرطة دبي من أوائل الأجهزة الأمنية التي استخدمت الذكاء الاصطناعي في تدريب الكلاب البوليسية عبر فكرة «الكلب الذكي».

والتي جاءت من منطلق الحرص على مواكبة التطورات وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير وتحديث تدريبات الكلاب على مهارات الكشف والبحث عن بعد.

لافتاً إلى أن الفكرة عبارة عن تثبيت كاميرا تصوير توضع على رأس الكلب مزودة ببطاقة تخزين ومربوطة مع شاشة مراقبة وسماعة أذن، وذلك لإرسال الكلب للقيام بعمليات الكشف عن المواد المتفجرة أو عمليات الإنقاذ في الكوارث والبحث عن المفقودين بين الأنقاض، كذلك استخدام الكلاب في البحث عن الجثث بين الأنقاض في الأماكن الآيلة للسقوط حفاظاً على حياة المدرب.

وأشار العقيد عارف إلى أن شرطة دبي من أوائل الأجهزة الشرطية في المنطقة التي أنشأت وحدة خاصة بالكلاب البوليسية وذلك في شهر مارس 1976 وبدأتها بعدد 6 كلاب و6 مدربين وركزت وقتها على استخدامها في الكشف عن المخدرات وتتبع الأثر والاستعراف والحراسة.

وأنه في عام 1988 تم التعاقد مع خبير إنجليزي ليقوم بتدريب الكلاب البوليسية وتم زيادة العدد إلى 20 كلباً و20 مدرباً وفي عام 1989 تم تحويل المدربين من مدنيين إلى عسكريين.

وفي عام 2000 قامت القيادة بتغيير المسمى من قسم إلى إدارة تدريب الكلاب البوليسية بعد زيادة الكادر الوظيفي البشري وزيادة عدد الكلاب أما في عام 2012 تم تغيير المسمى بناء على قرار من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى إدارة التفتيش الأمني 9-k على مستوى كافة الأجهزة الشرطية في الدولة.

ملتقى محبي الكلاب

أكد العقيد عارف عبد الله راشد مدير إدارة التفتيش الأمني 9-k في شرطة دبي، أنه بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري سيتم إطلاق فعالية «محبي الكلاب» بشكل سنوي بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في دورتها الأولى.

وأشار العقيد عارف إلى أن الملتقى جذب عشرات من محبي الكلاب بمختلف أنواعها الذين حضروا إلى نادي ضباط شرطة دبي برفقة كلابهم والحصول على تطعيمات مجانية لها، كما قدم مختصون و3 عيادات بيطرية خدمات عناية وفحوصات مجانية للكلاب.

وأضاف العقيد عارف أن عدداً من الكلاب تم عرضها للتبني لأفراد الجمهور، كما تضمن الملتقى ساحة مخصصة لتدريب كلاب أفراد الجمهور وتقديم النصائح وإرشادات حول كيفية التعامل معها، وشاركت أكثر من 27 جهة متخصصة في ألعاب وإكسسوارات الكلاب وأطعمتها.