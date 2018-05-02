مراكز شرطة دبي تطلق مبادرات نوعية لخدمة الجمهور

كشف مجلس مديري مراكز شرطة دبي عزمه تنفيذ عدة مبادرات مبتكرة وجديدة تصب في المجال الأمني والخدمي والتي تمت مناقشتها أمس في الاجتماع الدوري الذي يعقد شهرياً.

وقال العميد أحمد ثاني بن غليطة رئيس مجلس مديري مراكز شرطة دبي: إن المبادرة الأولى «أمن وسائل التواصل» التي ستنفذ تحت مظلة مبادرة أمن المدارس تتضمن خطة عمل لتثقيف الطلبة بطرق التجول الآمن عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت في جميع مناطق اختصاص مراكز الشرطة، وسيتم فيها إلقاء محاضرات توعوية وتثقيفية تعقد بالتعاون مع النيابة العامة ومجموعة من المحامين المتعاونين وعدد من الضباط المحاضرين في شرطة دبي.

أنشطة

ولفت بن غليطة أنه سيتم إطلاق مبادرات قادمة تتضمن أنشطة وبرامج رياضية وفرصاً للتوظيف في الشرطة وذلك نظراً لقرب انتهاء موسم المدارس في العطلة الصيفية، إضافة إلى عدد من المحاضرات والأنشطة في شهر رمضان الفضيل لاستغلال وقت الفراغ، وأنه سيتم إطلاق عدد من مبادرات العودة للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف العميد بن غليطة، إن المجلس يعزم القيام بحملات ضد القيادة المتهورة والسلوكيات الخاطئة على الطريق للسائقين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى إطلاق دورة لتأهيل وتدريب فريق متخصص في الأدلة الجنائية حول كيفية التحقيق مع الأطفال من ذوي الهمم.

وأوضح بن غليطة إلى أنه تم تقسيم الأطفال في التحقيق إلى ثلاث فئات، فئة الأطفال، وفئة المتعرضين للإساءة، وفئة أصحاب الهمم.

ونوه بن غليطة إلى أنه سيتم إطلاق مبادرات نوعية في الشهر الفضيل وتتضمن مبادرة إفطار صائم وأكبر مائدة إفطار تزامناً مع عام زايد ومبادرة إفطار صائم والتي تنفذ في كل مراكز الشرطة في يوم واحد، ومبادرة عيدك علينا المتعلقة بمديري مراكز الشرطة، ومبادرات خاصة لرفع الرضا الوظيفي تتضمن منحاً ومكافآت وحوافز مادية ومعنوية.

أفضل الممارسات

وأوضح ابن غليطة أن المجلس يستهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، لتقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وإسعادهم، ويسعى لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل، وتخدم العمل الشرطي وتحقق الأهداف المرجوة.

ونوّه أنه للمجلس دور كبير في تطوير إجراءات العمل والتنسيق مع الشركاء فيما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي.

ودعا مديري مراكز الشرطة في اجتماع المجلس إلى تعزيز التعاون مع مختلف وسائل الإعلام وتفعيل دور الإعلام كشريك استراتيجي مهم للشرطة.

قاعدة بيانات

كشف العميد أحمد ثاني بن غليطة رئيس مجلس مديري مراكز شرطة دبي أن المجلس سيعمل مستقبلاً على حصر جميع أعداد أصحاب الهمم في مناطق اختصاص كل مركز وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم لتحقيق أعلى معدلات الأمن وسرعة الاستجابة.

وقال بن غليطة إنه سيتم تأهيل الباحثين النفسيين حول طرق التحقيق مع أصحاب الهمم الضحايا أو الجناة وأخرى للمعرضين للإساءة عبر خبراء للتعامل مع أصحاب الإعاقات المختلفة، مؤكداً أن أصحاب الهمم من أصحاب الإعاقات البسيطة يتم التعامل معهم عبر أفراد المركز في موقع التحقيق على أن يتم التنسيق مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لأصحاب الهمم من الإعاقات البليغة.

تأهيل

قال العميد أحمد ثاني بن غليطة إنه سيتم تأهيل الباحثين النفسيين حول طرق التحقيق مع أصحاب الهمم الضحايا أو الجناة وأخرى للمعرضين للإساءة عبر خبراء للتعامل مع أصحاب الإعاقات المختلفة، مؤكداً أن أصحاب الهمم من أصحاب الإعاقات البسيطة يتم التعامل معهم عبر أفراد المركز في موقع التحقيق على أن يتم التنسيق مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لأصحاب الهمم من الإعاقات البليغة.