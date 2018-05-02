أمل القبيسي تبحث تعزيز العلاقات مع مجلس النواب الأميركي

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة السيناتور بوب جودلاتي، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، الذين يزورون الدولة حالياً.

ورحّبت معاليها في بداية اللقاء بالوفد الزائر، مؤكدة أهمية العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية على مر السنين، ما يؤكد متانة هذه العلاقات وتطورها الدائم، ويعكس مدى التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

حضر اللقاء كل من مطر سهيل اليبهوني، وخلفان بن يوخة، وصالح مبارك بن عثعيث، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس. وأكّدت معاليها أهمية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون لإنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الجانبين لدورها في تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف في الفعاليات البرلمانية، في ظل توافق التوجهات حيال مختلف القضايا.

مشيرةً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يسعى إلى تعزيز العلاقات وتفعيلها وتنميتها مع مختلف برلمانات العالم، لما للمؤسسات البرلمانية من دور مهم في تعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب.

رؤية

وأطلعت معالي الدكتورة أمل القبيسي، وفد مجلس النواب الأميركي على تطور المسيرة البرلمانية ورؤية القيادة لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية تنفيذاً للبرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005، وتوجهات الدولة في استشراف المستقبل والتخطيط له، وحرصها على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكّد وفد مجلس النواب الأميركي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، مشيداً بالمستوى الرفيع من التعايش والتسامح والأمان لكل من يعيش على أرضها، الذي شاهده خلال الزيارة.