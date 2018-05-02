«طبيّة عجمان» تحتفي بأسبوع التطعيمات العالمي

شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي انطلاقة فعاليات احتفال منطقة عجمان الطبية بأسبوع التطعيمات العالمي، كما افتتح المعرض الخاص بخدمات «عيادة المسافرين» .

والذي احتوى على صور ومعلومات عن خدمات التطعيم التي تقدمها إدارة الطب الوقائي للمسافرين خارج الدولة، وذلك تحصيناً لهم من الأمراض المعدية، كما تم تنظيم مؤتمر علمي حول أهمية الوقاية من خلال التطعيمات التي توفرها الدولة، وكرم الشيخ حميد بن عمار المشاركين والمنظمين للفعاليات، وأقيم الاحتفال بفندق سراي عجمان صباح أمس.

واستهل الاحتفال بكلمة ألقاها حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، أشار فيها إلى أن انطلاق الأسبوع العالمي للتطعيمات في دولة الإمارات بالتعاون مع الهيئات الصحية في أبوظبي ودبي، يأتي بهدف إذكاء الوعي بأهمية التطعيمات والتي تستهدف جميع فئات المجتمع تحت شعار «محميون معاً» الذي حددته منظمة الصحة العالمية لهذا العام.

وذكر الشامسي أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض. كما أن مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الأسبوع العالمي للتطعيمات، تأتي ضمن الاحتفالية السنوية بكل دول العالم، وفي إطار وفق استراتيجية الوزارة نحو ترسيخ الجانب الوقائي.

واستعرضت الدكتورة نورا علي عمر الشمري مديرة إدارة الطب الوقائي في عجمان الإنجازات التي حققتها الإدارة في مجال تقديم خدمات التطعيمات، مشيرة إلى أن برنامج التطعيمات يعتمد بالأساس على برنامج التطعيم الروتيني.