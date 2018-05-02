محمـد بـن راشــد يطلـق مشروعــاً رائــداً بـــ 200 ميجاوات في «مجمّع الطاقة الشمسية»

دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشروع الأول بقدرة 200 ميجاوات ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها 800 ميجاوات في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

وتنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج المستقل بالشراكة مع تحالف تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها، فيما سيتم تنفيذ المشروعين الآخرين بقدرة 300 ميجاوات لكل منهما خلال عامي 2019 و2020.

حضر حفل تدشين المشروع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين في دبي.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بحضور ورعاية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لحفل تدشين المشروع الأول من المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

محطة

وقال الطاير: «يمثل تدشين المشروع الأول من المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية محطة مهمة تترجم إيماننا الراسخ بدور الطاقة النظيفة في صناعة مستقبل مستدام يعزز مسيرة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تنفيذ مختلف المشاريع والخطط لترسيخ ريادتها العالمية، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمرحلة ما بعد النفط.

إذ نسعى من خلال هذا الصرح الوطني الذي ينمو ويزدهر كل يوم بجهود وسواعد أبناء الإمارات إلى ترسيخ دورهم الريادي في صناعة مجتمع الرفاهية والسعادة لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071».

وأضاف: «أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2012 استراتيجية رائدة ساهمت في تحقيق تحول جذري في مسار الاستدامة في الدولة والمنطقة ولتمتد آثارها للعالم بأسره، وهي استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».

وكانت من أولى محطات هذه الرحلة إطلاق سموه لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في عام 2012، ثم طورت دبي نظام المنتج المستقل بصورة مبتكرة، وتجاوزت لمرات متتابعة الأرقام القياسية العالمية لتخفيض تعرفة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية .

وذلك من خلال إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى وبأكبر الاستثمارات العالمية ذات المردود الاقتصادي الإيجابي، وجاءت رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، واستراتيجية الطاقة النظيفة 2050 لتعزز مسارنا في التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة».

شراكة

وقال الطاير: «في شهر يونيو 2016 وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تم توقيع عقد الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لتنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات.

وعلى مراحل وبأقل سعر عالمي لشراء الطاقة بلغ 2.99 سنت أميركي للكيلوات ساعة، وفق تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، حيث إن هذا المشروع المهم هو نتاج الشراكة المثمرة بين الهيئة وكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة «إي.دي.إف».

وتابع: «اليوم، يشرفنا تدشينكم يا صاحب السمو المشروع الأول ضمن المرحلة الثالثة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاوات.

بينما تبلغ قدرة المراحل المتبقية قيد الإنشاء 600 ميجاوات ليصل مجموعها الكلّي إلى 800 ميجاوات بحلول عام 2020.

وتبلغ قدرة مشاريع الطاقة الشمسية تحت التنفيذ بتقنيات الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة بنظام المنتج المستقل نحو 1500 ميجاوات، واليوم وبعد تدشين هذا المشروع الرائد، ستشكل مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 4% من إجمالي القدرة المركبة في إمارة دبي.

وأوضح الطاير: «تعتبر هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يتم فيها تطبيق نظام تقني متطور لتتبع الشمس لرفع كفاءة الإنتاج، كما تم استخدام تقنيات فريدة في المحطة متمثلة بما يزيد على 800 ألف خلية شمسية تتميز بقابليتها للتنظيف الذاتي وبالتالي المحافظة على مستوى الأداء.

كما تم تنفيذ المشروع بأكثر من 2.4 مليون ساعة آمنة من دون حوادث عمل، حيث يؤمن إمداد ما يزيد على 60 ألف مسكن بالكهرباء، ويخفض أكثر من 270 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً».

واختتم الطاير كلمته بالتأكيد على مواصلة هيئة كهرباء ومياه دبي بذل كل الجهود لإنجاز المزيد من المشاريع وتنفيذ المبادرات التي تسهم في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولتنا الغالية، موجهاً الشكر لفريق عمل الهيئة و«مصدر» و«إي. دي. اف» والجهات الاستشارية التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع المهم.

تقدم

وألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) كلمة قال فيها: «إن التقدم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة ما كان ليتحقق لولا الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

والتي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في الدولة من خلال الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي نمتلكها في قطاع الطاقة التقليدية، والبناء عليها من أجل خلق مزيج متنوع يشمل، إلى جانب الطاقة التقليدية، كلاً من الطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة».

وأكد معاليه أنه بفضل النظرة الاستراتيجية للقيادة، ومن خلال المشاريع المحلية والعالمية في مجال الطاقة المتجددة لكل من «مصدر» و«هيئة كهرباء ومياه دبي»، ساهمت دولة الإمارات بدور فاعل في رفع الكفاءة والاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية في تعزيز الإنتاجية وخفض الكلفة. وأوضح معاليه العلاقة التكاملية بين الطاقة المتجددة والتقليدية من خلال نموذج عن الطاقة الشمسية قائلاً:

«تكتسب الطاقة الشمسية أهمية خاصة بالنسبة لمنطقتنا نظراً لوفرة الإشعاع الشمسي في غالبية أيام السنة، ما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية، وأيضاً لما لها من دور مهم في مواكبة الزيادة على الطلب خلال ساعات الذروة، وهذه هي الميزة الكبيرة التي تتمتع بها منطقتنا، والتي تتيح تحقيق التكامل الفعلي بين الطاقة المتجددة والتقليدية».

ابتكار

وأكد معالي سلطان الجابر أن مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق تسهم في تحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل في قطاعات جديدة تقوم على المعرفة والابتكار، معرباً عن ثقته بالمستقبل المشرق لمزيج الطاقة المتنوع، خاصة في ضوء المشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها، أو الإعلان عنها في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

حيث تؤكد هذه المشاريع ذات النطاق الواسع أن منطقتنا التي قادت العالم في مجال الطاقة التقليدية تسهم اليوم بشكل فاعل في تسريع عجلة نمو وتطور الطاقة المتجددة. واختتم معالي الدكتور الجابر كلمته بالإشادة بجهود فرق العمل المشاركة في تحالف «شعاع 2» بما فيها «هيئة كهرباء ومياه دبي»، و«إي دي إف انرجي» و«مصدر»، متمنياً النجاح والتوفيق لبقية مراحل هذا المشروع الاستراتيجي الضخم.

تحوّل

من جهته، قال جان برنار ليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي دي إف» الفرنسية: يشرفنا في مجموعة «إي دي إف» أن نسهم في تحوّل مشهد الطاقة في إمارة دبي، وإنني مسرور بالثقة التي أولانا إياها شركاؤنا في هذا المشروع هيئة كهرباء ومياه دبي و«مصدر»، لتطوير طاقة خالية من الكربون في المنطقة وخارجها.

وتعد المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية خير مثال على قدرة المجموعة على تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة الشمسية، والمساهمة في تحقيق الطموحات الاستراتيجية للمجموعة للعام 2030، حيث تسعى إلى مضاعفة قدرتها في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة أعمالها الدولية بثلاثة أضعاف خارج أوروبا مع حلول العام 2030.

وفي ختام الاحتفال، اُلتقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع فريق عمل المشروع.

* المرحلة 3 تنفذها «كهرباء دبي» بالشراكة مع تحالف تقوده «مصدر» و«إي دي إف»

* سلطان الجابر: الإمارات بفضل قيادتها ساهمت برفع الكفاءة والاستفادة من الابتكارات

* سعيد الطاير: المشروع يترجم إيماننا بدور الطاقة النظيفة في صناعة مستقبل مستدام

* تنفيذ المشروعين الآخرين بقدرة 300 ميجاوات لكل منهما خلال 2019 و2020

دبي مركز عالمي للاقتصاد الأخضر والاستدامة

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والاستدامة والابتكار، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، ويوفر فرصاً استثمارية واعدة لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجال الطاقة بين القطاعين العام والخاص«.

ففي يناير 2012، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل.

وستبلغ قدرته الإنتاجية 1,000 ميغاوات بحلول عام 2020، وصولاً إلى 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

المرحلة 1

وتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميغاوات في أكتوبر 2013، وساهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كمي ومثبت تم اعتماده وفق آلية التنمية النظيفة. وشكّل تنفيذ المرحلة الأولى خطوة مهمة جديدة في تحقيق أهداف إمارة دبي الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة في الإمارة.

المرحلة 2

وتم افتتاح المرحلة الثانية من المجمع في مارس 2017، بقدرة 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد أول وأكبر مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل، ونفذتها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع تحالف تقوده شركة»أكوا باور«السعودية (المطور الرئيس) وشركة»تي إس كيه«الإسبانية (المقاول الرئيس) بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار درهم.

المرحلة 3

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في يونيو 2016، عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بمناقصة تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 800 ميغاوات بنظام المنتج المستقل.

حيث سجلت رقماً عالمياً جديداً في مجال كلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت أميركي للكيلوات ساعة بنظام المنتج المستقل للمرحلة الثالثة من المجمع التي سيتم تنفيذها على مراحل حتى 2020.

المرحلة 4

وفي 16 سبتمبر 2017، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 700 ميغاوات، وفي 19 مارس 2018، قام سموه بوضع حجر الأساس لأكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بتكلفة تصل إلى 14.2 مليار درهم، وينفذه تحالف يضم كلاً من»أكوا باور«السعودية و»صندوق طريق الحرير«بالتعاون مع»شنغهاي إلكتريك) الصينية كمقاول رئيس للمشروع.