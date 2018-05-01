طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة نهارا.

كما توقع المركز - في نشرته اليومية - أن تكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 35 كم/ساعة أحيانا على البحر وبعض المناطق المكشوفة .

وعن حالة البحر لفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 02:28 والجزر الأول عند الساعة 08:41 والثاني عند الساعة 20:13 .

ونوه إلى أن بحر عمان سكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:44 والثاني عند الساعة 22:50 والجزر الأول عند الساعة 17:27 والثاني عند الساعة 05:26 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 26 75 15

دبي 38 25 70 15

الشارقة 38 26 70 15

عجمان 39 24 75 10

أم القيوين 39 25 70 15

رأس الخيمة 37 26 65 25

الفجيرة 42 31 50 10

العين 41 23 65 1

ليوا 40 22 75 15

الرويس 37 23 70 20

السلع 38 24 75 25

دلما 36 22 70 20

طنب الكبرى 37 27 75 35

طنب الصغرى 37 27 75 35

أبوموسى 36 27 75 35