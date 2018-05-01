ولي عهد الفجيرة: تعزيز دور الشباب لتحقيق التنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية تمكين الشباب في إمارة الفجيرة وتأهيلهم مهنياً وفنياً وإكسابهم المهارات العملية التي تتوافق ومتطلبات سوق العمل بهدف تعزيز دورهم في تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها ومخرجاتها الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرتي تفاهم متعلقتين بمبادرة «محمد بن حمد الشرقي لتمكين الشباب» بهدف تمكين الشباب في إمارة الفجيرة عن طريق تعزيز التعاون المشترك بين جميع الأطراف ذات العلاقة.

وشهد سموه أمس في قصر الرميلة توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان الأميري في حكومة الفجيرة ومجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» ومذكرة تفاهم ثانية بين مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريبية «CERT» التابع لكليات التقنية العليا ومجموعة شركة «إينوك» وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف بما يدعم في نجاح أهدافها.

تمكين

ووقع محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» مذكرة التفاهم بين الديوان الأميري و«إينوك» بشأن دعم «مبادرة محمد بن حمد الشرقي» لتمكين الشباب لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من مواطني الإمارة.

وقال الضنحاني إن مذكرة التفاهم تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتقديم الدعم لشباب الوطن.

من جهته قال الفلاسي إن تعاون «اينوك» مع الديوان الأميري بالفجيرة يأتي في إطار جهود المجموعة الرامية إلى تطوير المهارات والكفاءات الأساسية للشباب الإماراتيين.

تدريب

وتنص مذكرة التفاهم بين الديوان الأميري بالفجيرة و«إينوك» على التعاون المشترك بشأن تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من مواطني الفجيرة من غير العاملين وتطوير مستوى المهارة والكفاءة لديهم.

ووقع الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «إينوك» مذكرة تفاهم مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريبية التابع لكليات التقنية العليا ممثلاً بالدكتور عادل عمر العامري نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا بشأن دعم مبادرة الإنجاز المهني لتدريب.