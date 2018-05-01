عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع مبعوث الرئيس الصيني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي استعراض علاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات والصين وبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه أشاد يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، مؤكداً على أهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين التي من شأنها تعزيز وتطوير أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات. حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومحمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.