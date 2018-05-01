البواردي يبحث التعاون التدريبي مع «لوكهيد مارتن»

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أمس مع مارلين هيوسون رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن، سبل التعاون في قطاع التدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطيران والتأهيل لبناء الكوادر الوطنية المتميزة القادرة على قيادة قطاع الطيران والمنافسة عالمياً.

جاء ذلك على هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2018 المنعقدة في فندق سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال قطاع صناعات الطيران والصناعات الدفاعية وضرورة مواكبة أهم البحوث المتعلقة بتطوير الصناعات المحلية التي تلبي الاحتياجات التجارية لدعم متطلبات الاقتصاد الوطني مستقبلاً.