طحنون بن محمد يعزّي عبدالله الهاشمي في وفاة والدته

أوضحت الدكتورة فريدة طنوس، أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمعالجة بالليزر، أن الإجراءات التجميلية غير الجراحية للأنف غير مفيدة في حال كانت هناك مشكلة وظيفية في الأنف ولا بد من التدخل الجراحي،