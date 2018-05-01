آخر الأخبار

طحنون بن محمد يعزّي عبدالله الهاشمي في وفاة والدته

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:
طباعة Email

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين أمس واجب العزاء إلى عبدالله السيد الهاشمي في وفاة المغفور لها والدته وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة المقطع بأبوظبي.وقدم سموه العزاء إلى عبدالرحيم السيد الهاشمي وأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon