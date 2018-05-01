طحنون بن محمد يعزّي عبدالله الهاشمي في وفاة والدته

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين أمس واجب العزاء إلى عبدالله السيد الهاشمي في وفاة المغفور لها والدته وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة المقطع بأبوظبي.وقدم سموه العزاء إلى عبدالرحيم السيد الهاشمي وأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
خبايا استخدام الليزر لعلاج وتجميل الأسنان الأربعاء في "نصيحة لايف"
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في