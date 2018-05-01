تشكيل الفريق التنفيذي للمخطط الشمولي التوافقي للإمارات

أصدر معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، قراراً وزارياً بتشكيل الفريق التنفيذي للمخطط الشمولي التوافقي لدولة الإمارات، لبدء تنفيذ برامج متكاملة للعمل الحكومي المشترك، والإشراف على إعداد وتنفيذ وتحديث ومتابعة تخطيط البنية التحتية والعمرانية، واقتراح المبادرات والسياسات اللازمة لتطوير مخطط شمولي وطني تكاملي. كما تشمل مهام الفريق كذلك مراجعة وتقييم السياسات والمبادرات ورفع التوصيات ذات العلاقة، والتأكد من تنفيذها، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالبنية التحتية بدولة الإمارات، فضلاً عن الاستعداد للدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المقرر انعقادها خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2018.

خطط

وتتمثل مهام الفرق كذلك في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.

ويضم الفريق بناء على القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2018، المهندس صلاح بن بطي مستشار في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وعضوية المهندس مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط العمراني في عجمان، وعبيد سلطان طويرش مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين، والمهندس منذر بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس محمد الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس يوسف عبدالله مدير إدارة تخطيط المشاريع بالوزارة، والمهندسة تهاني إبراهيم مدير إدارة التخطيط الحضري.

في ذات السياق استمع معالي وزير تطوير البنية التحتية، خلال الاجتماع الأول للفريق التنفيذي للمخطط الشمولي التوافقي لدولة الإمارات، الذي عقد في ديوان الوزارة بدبي، لأبرز مخرجات المرحلة الأولى من المخطط، والتي أوصت على إنشاء منصة إلكترونية لقواعد البيانات الجغرافية المكانية، وإصدار النسخة الأولى لكتيب يحتوي على أبرز المخططات الحالية والاستراتيجيات المستقبلية على مستوى الإمارات.

تكاملية

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أن المخطط الشمولي لدولة الإمارات يهدف إلى دعم مسيرة الدولة نحو الارتقاء بتنافسيتها العالمية في مجال البنية التحتية والطرق، لدوره في خلق التكاملية والعمل المشترك وتحقيق الرفاهية والسعادة المستدامة لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه، ودعم منظومة البنية التحتية في الدولة، وتحقيق تطلعات الحكومة بتصدر العالم في جميع المجالات بحلول 2021.