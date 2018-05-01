«كهرباء دبي» توفّر «مراجعة الطاقة» مجاناً للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة «مراجعة الطاقة» المجانية للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية.

ويقوم فريق متخصص بمراجعة الطاقة بزيارات ميدانية إلى المباني المستهدفة لتشجيع استخدام التقنيات الحديثة ذات الكفاءة العالية إضافة إلى تعزيز الوعي بتغيير أنماط الاستهلاك بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وتشمل مهام الفريق فحص أجهزة ومعدات الإضاءة وتكييف الهواء وتوصيلات المياه وغيرها وجمع المعلومات عن فرص الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في المباني ثم إعداد تقرير مراجعة الطاقة الذي يتضمن تحليلاً للمعلومات التي تم جمعها وتوصيات بطرق ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات وتسليمه للمتعامل ليقوم بدوره بدراسته وتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وإلى جانب خدمة مراجعة الطاقة الاعتيادية ولتوفيرها لعدد أكبر من المتعاملين استحدثت الهيئة خدمة «المراجعة الذاتية للطاقة» ليتولى المتعامل من خلالها جمع المعلومات المطلوبة وفق الدليل الإرشادي للخدمة وإرسالها إلى فريق مراجعة الطاقة بالهيئة الذي يتولى تحليلها وإعداد تقرير مراجعة الطاقة.

وتوفر الهيئة خدمة مراجعة الطاقة مجانا للمتعاملين من القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية ويمكن طلبها عبر موقع الهيئة الإلكترونيwww.dewa.gov.aeومن المستهدف إجراء مراجعة الطاقة لـ 50 مبنى خلال عام 2018 علما بأن باب استقبال الطلبات متاح للفئات المعنية حتى اكتمال العدد المستهدف لهذا العام.

استراتيجية

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تهدف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في دبي إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 وفي إطار رؤية الهيئة كمؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي نتبنى استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحث مختلف القطاعات على اتباع نمط حياة واع ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه ولتحقيق هذا الهدف تطلق الهيئة مجموعة متكاملة من المبادرات المبتكرة والبرامج والأنشطة التوعوية للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمؤسسات الحكومية بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني سلوكيات إيجابية في حياتهم اليومية تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه الأمر الذي يدعم جهودنا في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية وضمان استدامة الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة".

ترشيد وأشار الطاير إلى أن الهيئة أجرت مراجعة الطاقة لـ 257 مبنى ما بين عامي 2011 و2017 وقد نفذت المباني معظم إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه التي تم التوصية بها في تقارير مراجعة الطاقة ونتج عن ذلك وفورات تراكمية بلغت 153 جيجاوات ساعة من الكهرباء و355 مليون غالون من المياه بما يعادل توفير 75 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل زراعة 85 شجرة.