طرق دبي تضبط سرعة مركبات الأجرة عبر «أمان»

أنهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ربط أسطول مركبات الأجرة العاملة في الإمارة والتي يزيد عددها على 10 آلاف و800 مركبة بنظام أمان الذي يعمل على مراقبة سرعة مركبات الأجرة بشكل آلي بواسطة الذكاء الاصطناعي، أثناء تحركاتها في الطرقات والشوارع الداخلية، حيث يقوم النظام في حال تجاوز السائق السرعة المحددة، بإرسال رسالة تحذيرية على شاشة العداد، وتحرير مخالفة ضده إذا استمر في التجاوز.

عدادات

وقال عادل شاكري مدير أنظمة المواصلات في الهيئة: منذ مطلع العام الماضي بدأت الهيئة بترقية عدادات مركبات الأجرة وتزويدها بنظام رقابي «أمان» للحد من سرعة مركبات الأجرة حفاظاً على سلامة الركاب ومرتادي الطرق، حيث يقوم النظام في حال تجاوز السائق السرعة المحددة بـ (10كم/‏‏ الساعة)، بإرسال رسالة تحذيرية على شاشة العداد، ويمنح السائق مهلة مدتها (60 ثانية) للاستجابة، وإذا لم يستجب يرسل النظام تنبيهاً صوتياً له، وفي حالة عدم استجابته للتنبيهين يتم تسجيل مخالفة انتهاك حد السرعة المسموح بها لمركبات الأجرة.

وأشار إلى أن السائق الذي تصدر بحقه مخالفة يتم استدعاؤه خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه عن المخالفة، ويتوجب عليه مراجعة الجهة المعنية للتحقيق بتجاوزات سرعة مركبات الأجرة، ليتم اتخاذ الإجراء المناسب ضمن القوانين المتبعة في الهيئة، مشيراً إلى أن النظام منذ تطبيقه ساهم في الحد من تهور بعض السائقين والتقليل من المخالفات التي تحرر ضدهم. وأوضح شاكري أن نظام «أمان» يساهم في توفير قاعدة بيانات عن قائدي مركبات الأجرة من خلال رصد التزامهم بتعليمات السير والمرور والقيادة الآمنة .