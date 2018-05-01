مجلس الإمارات للتغيّر المناخي يكرّم حسين لوتاه ويناقش المبادرات البيئية

عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، أمس، في ديوان الوزارة في دبي، اجتماعه الثاني لعام 2018، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وافتتح المجلس جدول أعماله، بتكريم المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي السابق، على الجهود التي بذلها لقطاع العمل البلدي والبيئي خلال فترة عمله، ورحب بعضوية الممثلين الجديدين عن دائرة الطاقة في أبوظبي، والقطاع الخاص في إمارة الشارقة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن الهدف الرئيس من اجتماعات المجلس ومناقشته الدورية، هو الوصول إلى حلول للتحديات البيئية، وتداعيات التغير المناخي المُلحّة، بطريقة تضمن المحافظة على النمو الاقتصادي من جهة، وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطة شاملة وطموحة، تؤكد على الدور والمكانة البارزة للدولة، وتقدم نموذجاً للعمل البيئي، يحتذى به إقليمياً وعالمياً».

وناقش معاليه مع الأعضاء، ضمن جدول الأعمال، أهمية توحيد الجهود في الدولة، لدعم النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني «سنيار»، والذي يسهم في مساعدة المستخدمين على الاستدلال على العناوين بسهولة وكفاءة، لاختصار المسافات والوقت.

وتناول الاجتماع، الاطلاع على سير أعمال المرحلة الأولى لمشروع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة «محطة إنتاج الوقود الحيوي بإمارة أم القيوين»، والذي يهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة .

حضوروحضر الاجتماع، المهندس إبراهيم الوهابي، الوكيل المساعد لشؤون الأشغال في وزارة تطوير البنية التحتية، وعبد الله سلطان الفن وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، والمهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والدكتور سيف الغيص، المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، ومحمد جمعة الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة، والمهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، ومحمد الأفخم مدير بلدية الفجيرة، وحسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة، وعبد الله البلوشي مستشار التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، والمهندس يوسف المنصوري نائب مدير دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة شركة الغرير للموارد، والمهندس خالد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعبد الله سيف القايدي، ممثلاً عن دائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة، والدكتورة داليا المثنى، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك الخليج، ومروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، والمهندسة مريم البلوشي مدير قسم الدراسات البيئية بالهيئة العامة للطيران المدني في دبي، وإبراهيم الزعبي رئيس الاستدامة في مجموعة ماجد الفطيم.

نظام

تم استعراض نظام المعلومات الجغرافية الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في شهر أبريل الماضي، وحث الاجتماع، على ضرورة توحيد البيانات البيئية الجغرافية، عن طريق إنشاء روابط تجمعها كافة من أجهزة الدولة المعنية، لتضمن نشر الخرائط المكانية البيئية والزراعية والسمكية والحيوانية، وفق معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وبيئية محددة.