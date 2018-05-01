الهاملي يبحث مع 60 شركة عقارية توظيف المواطنين

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ممثلي نحو 60 شركة من الشركات الكبرى العاملة في قطاع التطوير العقاري والتشييد وذلك بهدف الاطلاع على آليات وإجراءات تعيين المواطنين والمواطنات على الوظائف المستحدثة لدى هذه الشركات واستحداث وظائف أخرى بما يسهم في تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في هذا القطاع.

ويأتي اللقاء الذي عقد في ديوان الوزارة في دبي ضمن سلسلة لقاءات يعقدها معالي ناصر بن ثاني الهاملي مع المسؤولين في الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في تحدي تسريع التوطين النوعي ضمن مبادرات الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية والتي تشمل قطاعات الطيران والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير العقاري إضافة إلى قطاع مراكز الخدمة.

وأكد معاليه خلال اللقاء ضرورة أن يسهم قطاع التطوير العقاري في الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى رفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص إلى 5 في المئة وأن تكون 50 في المئة من القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

وقال معاليه إن قطاع التطوير العقاري والبناء يمتلك القدرة على استقطاب الباحثين عن العمل في العديد من الوظائف لا سيما وأن هذا القطاع يشهد نمواً مضطرداً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية وهو الأمر الذي من شأنه استحداث المزيد من الفرص الوظيفية بما يتواكب مع هذا النمو.

وأضاف أن القيادة الرشيدة تتابع ملف التوطين عن كثب خصوصاً وأن توظيف المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص هو خيار استراتيجي وهو ما يتطلب تكاتف وتوحيد كافة الجهود في القطاعين الحكومي والخاص لنكون على قدر المسؤولية والتحدي.

وأشاد بالشركات التي قامت بتعيين المواطنين والمواطنات على الوظائف التي تم استحداثها سابقاً بموجب الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع المنظمة لعمل قطاع التطوير العقاري والشركات المستهدفة العاملة في هذا القطاع.

وقال معاليه: «إننا نتطلع لأن تقوم الشركات بالإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها التي تفرضها هذه الشراكة وبالتالي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات خصوصاً المرشحين منهم لشغل الوظائف المتوافرة والذين أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم خلال المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم في أيام التوظيف المفتوحة التي تم تنظيمها على فترات أخيراً وشاركت بها العديد من الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء».

وأشاد في هذا الصدد بجميع المواطنين والمواطنات الذين يشاركون في أيام التوظيف التي تنظمها الوزارة مع شركائها في القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتوطين الأمر الذي يؤكد جديتهم وجاهزيتهم للالتحاق بالوظائف المتوافرة في هذه القطاعات.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال اللقاء «أن بوابة التوطين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على أداء المهام الوظيفية المطلوبة لدى الشركات وفقاً لطبيعة كل مهنة لا سيما في ظل حزمة البرامج التأهيلية والتدريبية التي تنفذها الوزارة لتأهيل الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص».

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من البرامج التي تنفذها الوزارة ضمن منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين إضافة إلى برامج ومبادرات أخرى تعتزم الوزارة تنفيذها في المرحلة والتي من شأنها تطوير آفاق الشراكة والتعاون بينها وبين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في هذه القطاعات.

وناقش اللقاء تحديات التوطين وتوظيف المواطنين في قطاع التطوير العقاري وآليات التعامل مع هذه التحديات بما يتفق مع مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار والمسؤوليات المشتركة.