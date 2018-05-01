محمد بن زايد:حريصون على تطوير العلاقات مع الصين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تطوير علاقاتها مع الصين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في قصر البحر في أبوظبي يانغ جيتشي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بمبعوث الرئيس الصيني معرباً عن سعادته بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ويخدم مصالحهما المشتركة.

ونقل المبعوث في بداية اللقاء تحيات الرئيس الصيني شي جن بنغ لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها اضطراد التقدم والازدهار.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المبعوث الخاص تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى الرئيس الصيني متمنين لبلاده وشعبه الصديق استمرار التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والآفاق المستقبلية الواعدة لتطويرها. وتبادل سموه ومبعوث الرئيس الصيني وجهات النظر حول المستجدات وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مبعوث الرئيس الصيني اهتمام بلاده بتوسيع آفاق علاقاتها مع دولة الإمارات في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية باعتبارها مركزاً اقتصادياً ومالياً وثقافياً حيوياً في المنطقة والعالم.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما متانة العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتي البلدين على تطويرها بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.