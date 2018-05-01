ولي عهد الشارقة: عناصر الشرطة يدركون ما يجب تقديمه للمجتمع

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أن العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة على قدر عال من المسؤولية ويدركون حجم ما يجب تقديمه للمجتمع للمحافظة على أمنه وسلامته وتطلعاته إلى مجتمع آمن في كل مرافقه، معرباً عن سعادته بالإنجازات التي تحققها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وهنأ سموه القيادة العامة لشرطة الشارقة على ما حققته من إنجازات واستحقاقات ونيل إدارتها وأفرادها العديد من الجوائز ضمن فئات «جائزة وزير الداخلية للتميز» للعام 2018م.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بقيادات القيادة العامة لشرطة الشارقة وكبار ضباطها ومنتسبيها أمس في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وكان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام الشرطة وكبار الضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة ومنتسبو الأكاديمية.

إنجازات

ودعا سموه العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال اللقاء لمواصلة تميزهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات وتحمل مسؤولياتهم في العمل وأن تنعكس سعادتهم بهذا الاستحقاق على تحقيق السعادة الفعلية لأفراد المجتمع والجمهور والمتعاملين حيث إن الفوز بالجوائز يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبار أن العمل الشرطي يمس مختلف جوانب الحياة.

وتقدم سموه بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعم ورعاية الجائزة.

والتقط سموه الصور التذكارية مع الفائزين والعاملين في الأكاديمية.

أهداف

وتعرف سموه على أهداف البرنامج والخدمات التي يقدمها للأيتام متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الإنسانية والخيرية.

من جهته قدم اللواء سيف الزري أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه الكبير واهتمام وتوجيهات سموه التي تمثل منهاجاً للعمل وموجهاً له.

كما قدم الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على رعايته وتشريفه هذا اللقاء وحرص سموه على تكريم أصحاب الإنجازات والاحتفاء بهم مما يمثل تشجيعاً لهم لمتابعة جهودهم المخلصة.