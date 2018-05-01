18640 مركبة منتهية الترخيص بأبوظبي ضبطتها الأنظمة الذكية في أسبوعين

ضبطت أنظمة شرطة أبوظبي الذكية وأنظمة عين الصقر 18640 مركبة منتهية الترخيص في أسبوعين منذ بدء تفعيل العمل بها في 15 أبريل الماضي حيث سيتم تطبيق المادة 25 ب من قانون السير والمرور بحق تلك المركبات، بالغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 7 أيام.

ودعت شرطة أبوظبي أصحاب المركبات إلى ضرورة الالتزام سنوياً بتجديد مركباتهم وتسجيلها في المواعيد المحددة دون تأخير وذلك بهدف تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، من خلال فحص المركبات وتأمينها وترخيصها، بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق حتى لا يتكبدون مشقة صيانتها في حال وقوع الحوادث.

وأكدت أنه لا يسعدها تحرير المخالفات المرورية، ولا تهدف إليها، إلا أن الواقع يثبت فاعلية الضبط المروري كإحدى وسائل الردع لغير الملتزمين ودافعاً لهم على الالتزام. وحثت المتعاملين إلى الاستفادة من خدمات موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية (سهل).