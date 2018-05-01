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ناقشا تعزيز مكانة الدولة عالمياً في ظل قيادة خليفة

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان شـؤون الوطن والمواطنين

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر البحر في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية وتناولا عدداً من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم الوطن والمواطنين بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الدولة عالمياً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة والمواطنين ضيوف مجلس قصر البحر.

- ماس -

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