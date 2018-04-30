محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقيان نسختين من كتاب "أم كلثوم في أبوظبي"

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم نسختين من كتاب " أم كلثوم في أبوظبي " الذي أشرف على إعداده الأديب محمد المر نائب رئيس الأرشيف الوطني.

و يعد الكتاب من الإصدارات التاريخية الجديدة التي يعرضها الأرشيف الوطني في فعاليات الدورة الـ/ 28 / من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018 بمناسبة " عام زايد .. وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتوثق الإصدارات جوانب من تاريخ دولة الإمارات ومنها كتاب " أم كلثوم في أبوظبي " الذي يبرز صفحة هامة من صفحات تاريخ الدولة الثقافي الحديث.

و كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " قد وجه في عام 1971 دعوة إلى الفنانة أم كلثوم للمشاركة في الاحتفالات التي أقيمت في نهاية شهر نوفمبر عام 1971 احتفاء بيوم الجلوس الخامس وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لبت الفنانة أم كلثوم الدعوة وحلت ضيفة في تلك الاحتفالات وأحيت حفلتين غنائتين قدمت خلالهما آخر أغانيها كما زارت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قصر المنهل فيما أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية احتفاء خاصا بمناسبة زيارتها إلى أبوظبي.

ويوثق كتاب " أم كلثوم في أبوظبي " ذلك الحدث الفني والثقافي و الحضاري الهام مع صور تتابع الزيارة في مختلف محطاتها منذ مغادرة أم كلثوم مطار القاهرة و وصولها إلى مطار أبوظبي والحفل الأول الذي رعاه وحضره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والعديد من الشيوخ و الوزراء والمسؤولين و كبار الزوار الذين قدموا من خارج الدولة .. كما توثق الصور زيارة أم كلثوم قصر المنهل للسلام على الشيخ زايد طيب الله ثراه.

و يعد الكتاب أحد الإصدارات الهامة التي يوثق من خلالها الأرشيف الوطني العديد من المراحل التاريخية في تاريخ دولة الإمارات الحديث.. فيما كتب الأديب محمد المر الذي أشرف على إعداد الكتاب مقدمة إضافية وضعت زيارة أم كلثوم لأبوظبي في إطارها التاريخي حيث جاءت في مرحلة من أهم مراحل تاريخ البلاد الحديث .. مرحلة ذهبية بدأت بتسلم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي وإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة الحلم التاريخي لزايد والقادة المؤسسين وأبناء الإمارات.