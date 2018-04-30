محمد بن راشد ومحمد بن زايد: العلم والثقافة جزء لا يتجزأ من إرث الإمارات الحضاري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم في مجلس قصر البحر بأبوظبي الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب والهيئة العلمية للجائزة والناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ورحب سموهما بهذه الكوكبة الفكرية والثقافية معربين عن تقديرهما لدورهم في ترسيخ قيم المعرفة في المجتمعات من خلال نتاجهم الفكري والإبداعي والأدبي الغني المتنوع.

وأكد سموهما أن الثقافة هي معيار تقدم الأمم وتحضرها ودليل نجاحها في مد جسور التواصل والتعارف والتعايش والحوار مع الحضارات المختلفة. وأشارا إلى أن العلم والثقافة جزء لا يتجزأ من إرث دولة الإمارات الحضاري ومسيرتها التنموية وبناء الإنسان.

وأشارا إلى أن احتضان الإمارات رواد الثقافة ومعارض الكتب وأصحاب الفكر أولوية عززتها الدولة بالدعم وتوفير البيئة الملائمة لازدهار العلوم والأعمال الثقافية.. بحيث أصبحت الامارات نقطة تواصل ووجهة عالمية يلتقي فيها الشرق والغرب على العلم والخير والمحبة.