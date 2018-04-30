محمد بن راشد يستقبل نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر البحر على شاطئ جميرا في دبي، نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يمثلون كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع الاستثمارات المتنوعة في دبي.

وشهد سموه وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي؛ الجهة المنظمة " لمجلس دبي - منتدى كبار رجال الأعمال من أجل النمو الاقتصادي ذي التأثير العالي".

وشهد سموه جانباً من أعمال ورشة العمل التي يشارك فيها نحو مئة رجل أعمال من القطاع الخاص ومعهم عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية في دبي المعنية بإيجاد الحلول المناسبة والتسهيلات اللوجستية التي تختصر الجهد والوقت على هؤلاء المستثمرين كي يتفرغوا لتعزيز أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في شتى القطاعات، خاصة قطاع السياحة، الذي يلاقي رواجا وإقبالا واسعا من قبل اقطاب هذه الصناعة التي باتت من الروافد الأساسية والداعمة للاقتصادات الوطنية في معظم دول العالم.



وتجاذب صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور أطراف الحديث حول أهم المحاور المطروحة للنقاش في ورشة العمل من بينها التركيز على تنشيط قطاع الأعمال وتحفيز ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين مساكن خاصة ودائمة للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم لتشجيعهم على البقاء والعيش في كنف مجتمع آمن ومستقر ومتسامح تتناغم فيه جميع مكونات هذا المجتمع على مساحة جغرافية دولة الامارات دون أي تمييز.

كما تركز الحوار على تقييم قرابة أربعين مبادرة تقدم بها رجال أعمال ومتخصصون من شأنها الاسهام في تسريع النمو الاقتصادي على المدى القصير وتحديد أهم ثلاث أولويات يجب المباشرة في تنفيذها خلال فترة أشهر قصيرة.



صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحب بالمشاركين في هذا الملتقى، الذي ينعقد تحت مظلة "مجلس دبي"، وبارك جميع الجهود المخلصة التي تصب في خدمة اقتصادنا الوطني ودعمه وتنويعه.



وشدد سموه على تشجيع الأفكار والمبادرات الخلاقة التي تبدع أساليب وطرقا علمية وعملية من أجل تحقيق الأهداف المبتغاة والرامية الى تحصين اقتصادنا المحلي وتنميته وازدهاره.

وقال سموه: "الأهم في مثل هذه اللقاءات وورش العمل هو الحوار البناء وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والانفتاح على الآخر في ظل وجود معطيات يومية جديدة تشجع عل ترسيخ التعاون والتشاور بين جميع الجهات المحلية من جهة وبينها ورجال المال والأعمال والمستثمرين الراغبين في العمل والعيش في بلادنا".



وأكد سموه أن أي نجاح يتحقق أو انجاز يتم على مختلف الصعد وفي شتى الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية يسهم الى حد كبير في بعث جذوة البناء والتصميم والعطاء في نفوس وعقول أبناء وبنات الوطن ويجعل من دولتنا دولة انفتاح حضاري وانساني على جميع ثقافات العالم.. نسعى "قيادة وحكومة وشعب" الى توطيد الصداقة والتقارب مع الشعوب الأخرى ما يفتح الباب لاستقطاب المزيد من المستثمرين والسياح والمثقفين والفنانين والمبدعين.

وختم سموه: "نحن في دولة الامارات مسعانا أن نحول اليأس الى أمل والخطأ الى صواب والشك الى يقين والمستحيل الى ممكن.