محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس الوزراء الياباني لدى وصوله قصر الرئاسة بأبوظبي مراسم استقبال رسمية عزف خلاله السلام الوطني لليابان..فيما أطلقت المدفعية " 21 " طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح شينزو آبي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس وزراء اليابان.

وكان في استقبال رئيس وزراء اليابان سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية عضو المجلس التنفيذي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الياباني سعادة ياسوتشي نيشيمورا نائب رئيس ديوان مجلس الوزراء وسعادة ايسي هاسيجاوا مستشار خاص لرئيس الوزراء وسعادة توبوكاتسو كانيهارا مساعد رئيس بديوان مجلس الوزراء وسعادة هيروشي سوزوكي امين عام لرئيس الوزراء وسعادة تاكبوموري نائب وزير للشؤون الخارجية وسعادة روؤ مانابي نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية وسعادة هيروشي اوكا مدير مكتب الشرق الأوسط وافريقيا وسعادة تاداو ياناسي نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة وسعادة هيروشي ناراهيرا نائب وزير النقل وسعادة هيروميشي ماتاسوشيما نائب الوزير للشؤون الدولية بوزارة الزراعة وسعادة كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة.

كما يرافق معالي شينزو آبي وفد اقتصادي كبير يمثل كبرى الشركات والمؤسسات اليابانية العاملة بمختلف القطاعات الحيوية.