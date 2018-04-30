نائب رئيس الوزراء البحريني ووزير الديوان الملكي يستقبلان سلطان بن حمدان بن زايد

استقبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي في مملكة البحرين، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه سفيراً للدولة لدى مملكة البحرين.

ورحّب نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني بالشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وقيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنياً لسعادته التوفيق في ظل ما سيلقاه من ترحاب وتعاون.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان عن سعادته بالعمل سفيراً للدولة لدى مملكة البحرين، مشيداً بما يربط البلدين من علاقات أخوية متميزة في مختلف المجالات والصعد.

من جانبه، أشاد الشيخ خالد بن أحمد بالعلاقات الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات والتي تشكل نموذجاً متميزاً للترابط الأخوي والتلاحم بين الأشقاء وتعكس عقوداً طويلة من التعاون الوثيق الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين لتحقيق كل ما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.ونوّه بما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة وإنجازات حضارية على جميع الصعد بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.