ضاحي خلفان يشهد إطلاق دبلوم تحليل البيانات لضباط «الداخلية»

شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، صباح أمس، إطلاق برنامج «الدبلوم المهني في تحليل البيانات» لضباط وزارة الداخلية، الذي جاء بناءً على توجيهات معاليه، والبدء فيه من الفور، وبإشراف من إدارة المعلومات الأمنية، ومتابعة من إدارة التدريب بوزارة الداخلية، ويعقد في جامعة حمدان بن محمد الذكية، ويضم عدداً من ضباط الشرطة من مختلف القطاعات والوحدات التنظيمية ذات الاختصاص بوزارة الداخلية، بهدف تنمية وبناء القدرات التحليلية للبيانات.

ويأتي إطلاق هذا الدبلوم نظراً للنمو الهائل في المعلومات في عصر الإنترنت، وانسجاماً مع المتطلبات الوظيفية في بناء وتطوير الكادر البشري بوزارة الداخلية، وكل القطاعات الشرطية في مجال تحليل البيانات، وباعتبار مرحلة تحليل البيانات من أهم المراحل التي فيها جمع البيانات، إما بطرق كمية أو طرق وصفية لبناء صورة واضحة يمكن استعراضها أمام متخذي القرار.

حضر إطلاق الدبلوم، العميد عبد العزيز الأحمد، مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية، والعميد أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.

ويتكون البرنامج من ثلاث مراحل: مرحلة التدريب النظري والعلمي، وهي عبارة عن (أساسيات تحليل البيانات - البرامج الحاسوبية وتطبيقات تحليل البيانات - آليات التنبؤ ونظريات الذكاء الاصطناعي - تحليلات الجريمة، والتنبؤ الذكي بالجرائم)، ومرحلة المشروع النهائي، وهي المرحلة التي تهدف إلى تعزيز المهارات العلمية للمشاركين من خلال المفاهيم التي تمت تغطيتها لإيجاد الحلول للمشكلات أو التحديات، وأخيراً مرحلة الولوج إلى مبادرة حمدان بن محمد للتعليم المجتمعي الذكي، ومكتبة الجامعة الذكية لمدة عام.