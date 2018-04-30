طحنون بن محمد يعزّي سعيد بن حرمل الظاهري في وفاة والدته

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء لسعيد سلطان بن حرمل الظاهري، في وفاة والدته.. وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.