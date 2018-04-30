حاكم أم القيوين: تطوير العمل الحكومي كفيل بتحقيق السعادة والازدهار للمجتمع

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أهمية الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية في الإمارة في دفع عجلة تطوير العمل الحكومي لتحقيق السعادة والازدهار للمجتمع الإماراتي. جاء ذلك خلال قيام سموه صباح أمس بجولة تفقدية لدائرة بلدية أم القيوين للاطلاع على سير العمل، حيث كان في استقبال سموه الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية وعدد من المسؤولين.

وأشار صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى حرص حكومة أم القيوين على مواصلة مسيرة التنمية وتقديم كافة وسائل الدعم لكافة القطاعات الحكومية بهدف بناء بيئة متكاملة ومثالية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 ورؤية أم القيوين 2021.

وحث سموه المسؤولين والموظفين على مواصلة تقديم كافة التسهيلات للمراجعين وتوفير أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين.

ومن جانبه قال الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، إن زيارة صاحب السمو حاكم أم القيوين تأتي في إطار حرص سموه على الارتقاء بالعمل الحكومي في مختلف الجهات الحكومية بالإمارة وتطبيق أعلى المعايير في مجال التميز والجودة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ورافق سموه خلال الزيارة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.