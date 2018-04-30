«رافد» تبدأ تخطيط الحوادث في الشارقة 14 مايو

أعلن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن شركة رافد لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة ستدخل الخدمة رسمياً في 14 مايو المقبل بديلاً لشركة «ساعد» التي عمدت إلى تقديم الخدمة لمدة 5 سنوات، جاء ذلك عقب توقيعه وسالم سعيد المدفع، المدير العام لشركة رافد التابعة لهيئة الشارقة لإدارة الأصول، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين أمس، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وعمر الملا المدير التنفيذي للشركة.

وقال القائد العام اللواء الزري: «ستكون هناك مراكز خدمة متميزة لشركة رافد، وسيتم مراقبتها ومتابعة مؤشرات الأداء لديها من قبل الشرطة؛ بغية تجويد الخدمات المقدمة للجمهور»، لافتاً إلى وجود فريق من الخبراء المروريين المدربين الذين سيباشرون عملهم في «رافد»، مؤكداً أنهم أمام تحدٍّ كبير وهو تقديم خدمة تنافسية متميزة.

وتوجّه اللواء الشامسي بالشكر والتقدير لشركة ساعد على الخدمات الكبيرة التي قدمتها خلال فترة عملها بإمارة الشارقة التي امتدت لـ5 سنوات، كما رحّب بشركة رافد التي حلت بديلاً لشركة ساعد، متمنياً لها النجاح والتوفيق في عملها، مؤكداً دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة للشركة الوليدة وتقديم كل التسهيلات لها من أجل الرقي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.من جانبه أبدى سالم المدفع سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شرطة الشارقة، وأشاد بالتعاون الكبير الذي وجدوه من القيادة، وأوضح أن الشركة تتبع هيئة الشارقة لإدارة الأصول، وهي مختصة بتخطيط الحوادث البسيطة وحلول المركبات والعديد من الخدمات، متمنياً تقديم أفضل الخدمات للجمهور.