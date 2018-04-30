تحذير من 378 منتجاً مغشوشاً تُستخدم للتخسيس

رصدت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، 9 مستحضرات جديدة تستخدم لتخسيس الوزن، مغشوشة بمادة كيماوية خطيرة على الصحة «سيبوترامين»، كانت تستخدم في السابق لعلاج السمنة، وتمّ حظرها في الدولة ومعظم دول العالم، بسبب ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وحذرت الدائرة من 378 مستحضراً خاصاً بالتنحيف والتخسيس لمرضى السمنة والوزن الزائد، معظمها مصنعة في الصين، وهونج كونج، وبعض الدول الأخرى.

وذكرت الدائرة أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حظرت استخدام مستحضري كبسولات «ديلّا دايت» و«بيوتش فات أتاك»، فيما حظرت دائرة الصحة استخدام منتج «فيل دايت»، إلى جانب 6 منتجات تمّ التحذير من استخدامها من قبل دائرة الصحة في هونج كونج، وهي تروّج عبر الإنترنت على أنها منتجات عشبية خالصة، وهي: كاني سليم، بيرفكت سليم، سليم بيرفكت ليغز، 7 داي سليم، كاني كاب ارم سليم، كاني سليم بيلانص.

وأكدت أن الاستعمال العشوائي للمستحضرات العشبية المغشوشة لاستخدامات فقدان الوزن لمرضى السمنة والوزن الزائد قد تؤدي إلى حدوث مخاطر صحية كبيرة تؤثر على معظم أعضاء الجسم. وجددت دائرة الصحة تحذيراتها من شراء مثل هذه الأدوية من خارج الدولة، سواء عبر الإنترنت، أو شرائها من الخارج لعدم أمانها وسلامتها، وضعف الرقابة عليها في الكثير من الدول، ومن مصادر تفتقد إلى أدنى متطلبات التصنيع الجيد للأدوية.