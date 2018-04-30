رئيس وزراء اليابان يصل إلى البلاد

وصل إلى البلاد، مساء أمس، شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، والوفد المرافق في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة بأبوظبي، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة.

كما كان في الاستقبال خالد عمران العامري، سفير الدولة لدى اليابان، وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة.

صرح زايد

من جهة أخرى، زار شينزو آبى رئيس وزراء اليابان يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة مساء أمس صرح زايد المؤسس في أبوظبي في إطار زيارته للدولة.

واصطحب الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام «صرح زايد المؤسس» رئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق في جولة، تعرفوا من خلال أحد أخصائيي الجولات الثقافية على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» التي تجلت بوضوح من خلال العمل الفني «الثريا»، والحديقة التراثية، والتسجيلات النادرة للشيخ زايد، إضافة إلى المقاطع الفيلمية المصورة التي تحكي قيمه وإرثه الملهم في مركز الزوار.

وشاهد رئيس الوزراء الياباني خلال جولته «الثريا»، العمل الفني الثلاثي الأبعاد الذي يُظهر ملامح الشيخ زايد، والتي تتلألأ أشكالها الهندسية مساءً بشكل يحاكي نجوم السماء، ويُعد أحد الأعمال الفنية الفريدة من نوعها.

كما تعرف خلال جولته على حب وشغف الشيخ زايد رحمه الله للطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة، وذلك في «الحديقة التراثية» والتي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تشكل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية.

وفي ختام الزيارة تجول رئيس الوزراء الياباني في «الممشى» للتأمل في الكلمات الخالدة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المليئة بالحكمة التي تلهم الأجيال وتحكي قيمه النبيلة كقائد وإنسان.