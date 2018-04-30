«كهرباء دبي» تعزز التعاون التقني مع «سيسكو»

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيعاً من شركة «سيسكو»، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى لتبادل أفضل التجارب والممارسات والاطلاع على آخر المستجدات في قطاع تقنية المعلومات.

وضم الوفد كريس ديديكوت، النائب التنفيذي للرئيس للعمليات والمبيعات حول العالم، دافيد ميدز، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشكري عيد، المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الشرقية. وحضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل بالهيئة. وقد رحب سعيد محمد الطاير بوفد «سيسكو» مستعرضاً جهود الهيئة ومشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التحول الرقمي الذكي في دبي، ومبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها سموه لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وقد قامت الهيئة بتنفيذ عدد من إجراءات التقنيات الذكية في شبكات الكهرباء واستخدام أحدث نُظم سكادا وأجهزة المراقبة الذكية ونظم التحكم والأتمتة بهدف توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية، حيث تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة. من جهته، اطلع الطاير من وفد شركة «سيسكو» على آخر الخدمات والحلول التي تقدمها في مجال التحول الرقمي. وقد أعرب الوفد عن تقديره الكبير لإنجازات الهيئة الرائدة مبدياً اهتمامه بالمشاركة بمشروعاتها.