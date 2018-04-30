15 إنذاراً وإزالة 150 لوحة إعلانية مخالفة في أبوظبي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة ومركز مدينة زايد حملة ضد اللوحات والملصقات الإعلانية العشوائية في الشوارع وعلى أعمدة الإنارة ومواقف الباصات، وكافة المرافق العامة والخاصة وفي الدوارات، حيث اشتمل النطاق الجغرافي للحملة جزيرة أبوظبي، ومدينة زايد، واستهدفت الإعلانات المنتشرة من دون ترخيص من الجهات المختصة، مما يسهم في تشويه مظهر المدينة العام، سواء إعلانات الأفراد أو الشركات والمؤسسات، وغيرها من أشكال الملصقات الإعلانية.

وأكدت البلدية أن الحملة نجحت في إزالة أكثر من 150 لوحة إعلانية، بالإضافة إلى توجيه 15 إنذاراً ومخالفة، قيمة كل مخالفة 1000 درهم لمرتكبي مخالفة تركيب لوحات إعلانية دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأشارت البلدية أن هذه الحملة تأتي تأكيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات –بلدية مدينة أبوظبي على حماية المظهر الحضاري للمدن وضواحيها من كافة أشكال المشوهات، والتأكيد على أهمية التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام المرافق العامة والشوارع والدوارات من قبل أفراد المجتمع، وضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية من المؤسسات والدوائر المعنية، وأن تكون الإعلانات ضمن إطار هوية معينة وتنسيق مرخص من الجهات المختصة.