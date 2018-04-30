فتح باب التسجيل في «التحدي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فتح باب التسجيل في جوائز مسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» بدءا من الغد الأول من مايو، وذلك عبر الموقع www.sdchallenge.com، وهي المبادرة التي أطلقها مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع جامعة خليفة ومنظمة نيو سيتيز العالمية.

وتفصيلا، قال عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة: إنه تم فتح باب التسجيل في مسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» بدءاً من الغد الأول من مايو المقبل، على أن يتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في أكتوبر المقبل من العام الجاري 2018، في حين سيتم الإعلان عن الفائزين في 15 أكتوبر للعام المقبل 2019، وإن إجمالي جوائز المسابقة تتجاوز الـ 5 ملايين دولار.

وأضاف: إن المسابقة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، وحرصها على تجسيد رؤية حكومتنا الرشيدة بتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وإن هذه المبادرة التي أعلنت عنها هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع جامعة خليفة ومنظمة نيو سيتيز العالمية، تطمح لتكون منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة تجمع من خلالها أبرز الخبراء والمختصين من واضعي السياسات ومصنّعي التقنيات والباحثين والأكاديميين.

استراتيجية

وأكد شاكري، أن مسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» تستهدف الشركات الكبيرة، والشركات الناشئة، والجامعات المحلية والعالمية، حيث تم تخصيص ثلاثة ملايين دولار للشركات الكبيرة، ومليون ونصف المليون دولار للناشئة، فيما تم رصد 600 ألف دولار لفئة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، منها 300 ألف دولار للجامعات المحلية وأخرى للجامعات العالمية.